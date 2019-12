AMD Radeon RX 5600 XT soll im Januar 2020 kommen

Michael Söldner

AMD hat offenbar eine weitere Navi-Grafikkarte in Planung, die schon im Januar 2020 in den Handel kommen soll.

Vergrößern Die RX 5600 (XT) soll der GTX 1660 von Nvidia Paroli bieten. © amd.com

Mit der RX 5700 XT, der etwas langsameren RX 5700 und der für Einsteiger gedachten RX 5500 hat AMD schon drei Karten mit der ersten Generation an Navi-GPUs im Angebot. Weitere High-End-Karten wie die RX 5800 oder RX 5900 kommen wohl erst im Verlauf des nächsten Jahres. Laut Videocardz hat AMD aber schon für Januar 2020 eine weitere Grafikkarte in Planung: Die Radeon RX 5600 soll die untere Mittelklasse bedienen, die XT-Version der Karte soll noch etwas schneller sein.

In beiden Kartenversionen verbaut AMD voraussichtlich 6 GB schnellen GDDR6-Videospeicher mit einem 192 Bit breiten Speicherinterface. Konkrete Informationen zum Takt der GPU und des Speichers liegen noch nicht vor. In Anbetracht der übrigen RX-5XXX-Karten ist bei der RX 5600 aber mit Taktraten zwischen 1.600 MHz in der Basis und 1.850 MHz im Turbomodus zu rechnen. Die Anzahl der Stream-Prozessoren (SP) dürfte zwischen 1.792 bis 1.920 liegen. Die AMD Radeon RX 5600 XT soll in direkte Konkurrenz zu Nvidia-Karten mit TU116-Chip dienen, sie würde dann gegen die schon seit Ende Oktober erhältliche GTX 1660 Super antreten. Die Preise für die 5600 XT dürften entsprechend zwischen 200 und 250 US-Dollar liegen. Wann AMD seine neuen Karten offiziell vorstellen möchte, bleibt noch unklar.

