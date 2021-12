AMD RX 7000: Grafikkarte taktet laut Leak mit bis zu 3 GHz

Michael Söldner

Die neuen RX-7000-Grafikkarten von AMD sollen einem Leak zufolge mit einem Takt von bis zu 3 GHz arbeiten.

Vergrößern Im Vergleich zur RX-6000-Generation will AMD die Taktraten noch einmal erhöhen. © amd.com

Für viele Jahre lag Hersteller Nvidia mit seinen Grafikkarten unangefochten an der Spitze. In den vergangenen Jahren konnte Konkurrent AMD mit neuen RX-Grafikkarten immer wieder erfolgreich attackieren. Zwar liegt Nvidia im Bereich Raytracing und KI-Upscaling weiter vorn, doch AMD kann schon länger mit höheren Taktraten kontern. Die aktuelle RX 6700 XT kann mit einem Takt von bis zu 2,6 GHz beispielsweise ihr Nvidia-Pendant RTX 3070 mit maximal 1,725 GHz in den Schatten stellen. Mit der nächsten Grafikkarten-Generation RX 7000 will AMD den Takt voraussichtlich noch einmal deutlich anheben. Einem Tweet des bekannten Hardware-Leakers Greymon55 zufolge, plant AMD für das Spitzenmodell eine Taktung von bis zu 3 GHz ein.

High-End-GPU

Auch zu den übrigen Spezifikationen der RX-7000-Grafikkarten macht der Leaker konkrete Angaben. Demnach soll der Vollausbau Navi 31, der voraussichtlich in Form der RX 7900 XT in den Handel kommt, über 60 Work Group Processors (WGPs) verfügen und entsprechend 15.360 Recheneinheiten vorweisen können. Zusätzlich verbaut AMD 256 MB 3D Infinity Cache. Dazu kommen 16 GB GDDR6-Speicher.

Mittelklasse und Einsteiger-Segment

Für die Mittelklasse GPU Navi 32 plant AMD dem Leak zufolge 40 WGPs mit 10.240 Rechenkernen und 192 MB Infinity Cache. Der Takt dieser wohl RX 7700 XT getauften Karten soll zwischen 2,6 und 2,8 GHz liegen. Für das kleinste Modell auf Basis des Chips Navi 33 sollen 16 WGPs mit 4.096 Rechenkernen übrig bleiben. Dazu kommen 64 MB Infinity Cache. Im Gegenzug hätten diese wohl RX 7600 XT getauften Karten eine Taktrate von 2,8 bis 3 GHz zu bieten. Das Leistungsniveau dieser Karte soll ungefähr gleichauf mit der RX 6900 XT liegen. Es bleibt spannend, wann AMD seine neuen Grafikkarten-Modelle erstmals offiziell vorstellen wird.



