AMD: Neue Gerüchte zu Zen 3D und Zen 3 Refresh

Michael Söldner

AMD soll Ende November mit der Serienfertigung von Zen 3D starten. Der Verkaufsstart ist wohl erst 2022 zu erwarten.

Vergrößern AMD muss sich künftig stärker gegen die Konkurrenz wehren. © amd.com

Mit Alder Lake will Intel noch in diesem Herbst seine neue CPU-Generation auf den Markt bringen, die auf stromsparende Kerne und Hochleistungs-Kerne setzen wird. Derweil plant auch AMD neue Prozessoren, die wohl aber noch etwas auf sich warten lassen werden. Der Twitter-Nutzer Greymon55 will erfahren haben, dass die Massenproduktion von Zen 3D im November starten soll. Dabei will Intel den Prozessoren eine größere Menge V-Cache spendieren, was sich wiederum stark auf die Performance auswirken soll.

Auch für Endanwender?

Noch steht aber nicht fest, ob die Technik direkt in die für Endanwender gedachten Ryzen-6000-CPUs Einzug halten soll. Stattdessen könnte es auch sein, dass die Fertigungstechnik zuerst nur für CPUs in Server-Farmen angeboten wird. Erste Chips mit größeren V-Cache dürften damit wohl erst im ersten Quartal 2022 erhältlich sein. Damit würde AMD der Konkurrenz von Intel mit Alder Lake im Herbst das Feld überlassen.

Zen 3 mit B2-Stepping

Mit ganz leeren Händen steht AMD laut Greymon55 Ende 2021 wohl dennoch nicht da: Schon Ende Dezember 2021 könnte AMD die ersten Zen-3-Prozessoren mit B2-Stepping in den Handel bringen. Diese Neuerung soll fließend ins laufende Geschäft eingefügt werden. Durch intensives Selektieren könnten dadurch noch neue XT-Modelle der Prozessoren erscheinen, die sich AMD wohl aber gut bezahlen lassen dürfte. In den nächsten Monaten und Jahren dürfte sich AMD zudem auf seine neuen Generationen Zen 4 und Zen 5 konzentrieren. Dies ist schon notwendig, um das von Intel nun eingeführte Big-Little-Konzept entweder ebenfalls zu nutzen oder aber bei einem Misserfolg von Intel mit der Mischung von kleinen und großen Kernen eine entsprechende Alternative parat zu haben. Insider rechnen jedoch so oder so damit, dass AMD frühestens mit Zen 5 auf ein Big-Little-Konzept umsteigen könnte, wie Intel es mit Alder Lake erstmals im x86-Markt einführen möchte.



Ryzen: AMD gibt Ausblick auf Zen 4 und Zen 3 Refresh