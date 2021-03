AMD: Keine Hash-Bremse für RX 6700 XT geplant

Michael Söldner

AMD will der RX 6700 XT keine Hash-Bremse verpassen, dies sei laut Hersteller auch gar nicht nötig.

Vergrößern Die RX 6700 XT eigne sich laut AMD nicht für das Mining von Kryptowährungen. © amd.com

Der Markt für Grafikkarten ist aktuell hart umkämpft: Die Produktionskapazitäten sind limitiert und die Nachfrage durch die Coronakrise unerwartet hoch. Dazu kommen Scalper und Kryptominer, die mit den Grafikkarten Geld verdienen wollen. Mit einer Hash-Bremse hat Nvidia auf diesen Trend reagiert: Eine Sperre in der Hard- und Software der RTX-3060-Grafikkarten soll das Mining mit den aktuellen Produkten unattraktiv machen. Leider wurde diese Sperre von findigen Tüftlern schon wieder ausgehebelt .

Konkurrent AMD plant für seine RX 6700 XT hingegen keine Drosselung bei der Berechnung von Kryptowährungen . Dies gab Produktmanager Nish Neelalojanan auf einem Briefing zur Markteinführung bekannt. Begründet wird diese Entscheidung damit, dass sich die RDNA2-Karten eh nicht so gut für das Kryptomining eignen und vielmehr für Gaming optimiert wären. Diese These wurde erst Anfang der Woche durch eine niedrige Hash-Rate der RX 6700 XT von 43 MH/s beim Schürfen von Ethereum bestätigt, die deutlich unter der Leistung der Vorgänger-Karte RX 5700 XT mit 54,3 MH/s liegt. AMD habe diese Einschränkung schon bei der Entwicklung der Karte im Blick gehabt: Beim Gaming sei die Busbreite nicht so relevant wie beim Mining. Die RX 6700 XT sei entsprechend für eine hohe Gaming-Leistung optimiert, das Berechnen von Kryptowährungen müsse da zurückstecken. Ob dies genügt, um die Verfügbarkeit der Karte zu verbessern, bleibt allerdings fraglich. Für die gesamte EU sollen nur wenige Tausend Exemplare der RX 6700 XT zur Verfügung stehen. Potenzielle Käufer konkurrieren in diesem Fall vielleicht nicht mit Kryptominern, aber dafür mit einer zu geringen Menge der gewünschten Grafikkarte.

