AMD: Epyc-CPUs mit Zen 5 mit bis zu 256 Kernen

Michael Söldner

Die neuen AMD-Server-Prozessoren sollen über bis zu 256 Kerne verfügen und dafür 600 Watt aus dem Netzteil ziehen können.

Vergrößern AMD will mit den neuen Epyc-Server-CPUs offenbar bis zu 256 Kerne bieten. © amd.com

Meist führen CPU-Hersteller besonders kostspielige Technologien zuerst in den Server-Prozessoren ein. AMD soll Gerüchten zufolge entsprechend Epyc-Prozessoren auf Basis von Zen 5 mit bis zu 256 Kernen planen. Dadurch würde die Leistung der „Turin“-CPUs im Vergleich zu den aktuellen „Milan“-Prozessoren (Zen 3) eine rund doppelt so hohe Leistung bieten. Selbst im Vergleich zu dem auf Zen 4 basierenden „Genoa“-Chips wäre eine um 50 Prozent höhere Performance möglich. Im Gegenzug für die 256 Kerne steigt jedoch der Energieverbrauch deutlich an. AMD soll für die kommenden Epyc-Prozessoren daher eine cTDP von 600 Watt einplanen. Der hierfür nötige SP5-Sockel auf kompatiblen Mainboards würde mit seinen maximal 700 Watt dafür ausreichen.

Auf Genoa folgt Turin

So schnell dürfte es aber keine derart starken Server-CPUs geben: AMD plant Turin erst für Ende 2023 oder Anfang 2024. Bis dahin muss der Hersteller die Zen-5-Architektur noch finalisieren, die neben DDR5-5600 und DDR5-6400 auch 192 bzw. 256 Kerne plus SMT unterstützt. Im Dunkeln liegt jedoch noch die Frage, ob AMD mit Turin schon einen Hybrid-Ansatz aus schnellen und stromsparenden Kernen einschlagen möchte. Ein solcher Wechsel zu einem heterogenen Design sei laut AMD für Zen 5 grundsätzlich möglich, um auf die neuen Alder-Lake-Prozessoren von Intel reagieren zu können, die ebenfalls High-Performance-Kerne und Stromsparkerne miteinander kombinieren.

Neue Server-CPUs im nächsten Jahr

Der neue Sockel SP5 soll jedoch schon mit Genoa (Zen 4) eingeführt werden. Dort werde auch der Wechsel von DDR4 auf DDR5 vollzogen, dazu kommt PCI Express 5.0. Maximal sollen mit Genoa aber wohl nur 96 Kerne und 192 Threads möglich sein. Der Verkaufsstart werde 2022 erfolgen.



Intel muss Server-CPUs günstiger anbieten