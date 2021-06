AMD: Ab Zen 5 wohl ebenfalls mit Big-Little-Konzept

Michael Söldner

Auch AMD will einem Patent zufolge Hybrid-Prozessoren mit kleinen und großen Kernen auf den Markt bringen.

Vergrößern Ryzen 8000 könnte bereits den Big-Little-Ansatz verfolgen. © amd.com

Mit Alder Lake will Intel noch in diesem Jahr das von Smartphones bekannte Big-Little-Konzept in die x86-Welt bringen. Dabei sollen leistungsstarke Kerne von stromsparenden Kernen unterstützt werden. Konkurrent AMD hat indes noch keine Hybrid-Prozessoren angekündigt, im Hintergrund laufen die Arbeiten für eine solche CPU aber offenbar schon. Darauf deutet zumindest ein nun aufgetauchtes Patent hin, welches schon im Dezember 2019 beantragt wurde. Darin wird geklärt, wie die Threads eines solchen Prozessors aufgeteilt werden sollen. Laut AMD spielen dabei primär die Ausführungszeit oder die Anforderungen an Speicherzugriffe eine große Rolle. Wie Intel dürfte auch AMD zudem auf einen aktualisierten Scheduler in Windows 10 angewiesen sein, ohne den die Hybrid-Prozessoren nicht effektiv arbeiten können.

Der erste Prozessor von AMD nach dem Big-Little-Konzept könnte dennoch noch eine ganze Weile auf sich warten lassen. Voraussichtlich wird AMD damit erst mit Ryzen 8000 (Codename Strix Point) den Markt betreten. Bis dahin soll die Zen-3-Architektur noch einen Refresh erhalten, danach folgt Zen 4. Und erst mit Zen 5 dürfte AMD auf einen Hybrid-Prozessor mit kleinen und großen Kernen setzen. Entsprechend könnte es auch sein, dass Ryzen 8000 nicht nur auf schnelle Zen-5-Kerne setzt, sondern einfache Arbeiten an Zen4D-Kerne abtritt. Diese wären im Vergleich zwar langsamer, aber auch weniger energiehungrig als die neuen Zen-5-Kerne. Intel dürfte bis dahin schon weitere Hybrid-Prozessor-Generationen auf den Markt bringen. Dies gilt allerdings nur, wenn sich Alder Lake am Markt als Erfolg behaupten kann. Ansonsten könnte das Big-Little-Prinzip in der x86-Welt so schnell verschwinden wie es aufgetaucht ist.

Alder Lake-S: Big-Little-Konzept mit bis zu 16 Kernen

AMD Zen 4: Starttermin, Geräte und Spezifikationen