AMD 4700S: Kit aus Achtkern-CPU und GDDR6-Speicher

Michael Söldner

Das Set aus Board, CPU und RAM erinnert stark an die Kombiprozessoren der Playstation 5 und Xbox Series X/S.

Vergrößern Mit dem „AMD-Desktop-Kit 4700S“ steht ein Set aus CPU und GDDR6-Speicher zur Verfügung. © amd.com

Der in der Xbox Series X/S und Playstation 5 verbaute Kombiprozessor von AMD vereint Zen-2-Kerne mit einer RDNA-2-Grafikeinheit. Bislang ist diese Spezialanfertigung nur in den neuen Konsolen zu finden. Mit dem „AMD-Desktop-Kit 4700S“ ist nun jedoch ein Kombiprozessor aufgetaucht, der möglicherweise eng verwandt mit den Chips der aktuellen Konsolen ist. Zwar verzichtet der Prozessor auf eine konkrete Nennung von „Ryzen“, dennoch scheint der im 7-Nanometer-Verfahren gefertigte Chip mit acht Kernen und 16 Threads von den Konsolen-APUs abzustammen. Dazu passt auch die Tatsache, dass es sich bei den verlöteten Speicherbausteinen um 16 GB GDDR6-RAM handelt

Der eigentlich für Grafikkarten gedachte GDDR-Speicher wird normalerweise von Ryzen-Prozessoren gar nicht unterstützt. Vielmehr ist diese Speicherart auf die hohen Übertragungsraten von Grafikkarten optimiert und nur im Falle der Xbox Series X/S und PS5 an deren APU angepasst. Es ist daher davon auszugehen, dass das „AMD-Desktop-Kit 4700S“ die für beide Konsolen entwickelte Hardware einer Zweitverwendung zuführen soll. Im Gegensatz zu den Konsolen-Vorbildern verzichtet das Desktop-Kit jedoch auf eine integrierte Grafikeinheit. Als Ergebnis müssen sich Käufer noch eine Grafikkarte zulegen, die ihren eigenen Video-Speicher mitbringt. Es handelt sich zudem offenbar um ein von AMD selbst unterstütztes Produkt, schließlich bietet der Hersteller auf seiner Support-Seite passende Treiber und BIOS-Versionen an. Aktuell ist das „AMD-Desktop-Kit 4700S“ bei chinesischen Händlern sowie dem finnischen Shop Tulostintavaratalo zu bekommen. Dort liegt der Preis des Boards samt RAM und CPU bei 325 Euro. Mit dem Versand will der Shop im Mai beginnen.

AMD Ryzen: Alle CPUs von 2021, 2020, 2019, 2018 & 2017 samt Testberichten