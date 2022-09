ALDI: Sparsamer Eco-Drucker von Epson zum Kampfpreis

René Resch

Im ALDI-Onlineshop erhalten Sie aktuell einen sparsamen Eco-Drucker von Epson zum Aktionspreis – so sparen Sie gleich doppelt.

Doppelt sparen: Sparsamer Eco-Drucker von Epson zum Kampfpreis bei ALDI

In der aktuellen Zeit wird sparen immer wichtiger. Es gibt aber hier und da Kosten, die sich einsparen lassen, auf die man nicht gleich kommt– dazu gehört etwa das Drucken. Bei ALDI sparen Sie im Onlineshop dabei gleich doppelt, ab dem 29. September 2022 erhalten Sie beim Discounter den sparsamen Drucker "Epson EcoTank ET-2815" zum besten Preis im Netz. Mit dem Epson-Gerät drucken Sie, dank sehr ergiebigen Tintentanks, zu sehr niedrigen Seitenkosten.

Epson EcoTank: Mit dem ALDI-Deal jetzt doppelt sparen

Dass es sich bei dem ALDI-Angebot um ein echtes Schnäppchen handelt, verrät auch der PC-WELT-Preisvergleich. Der sonst günstigste Anbieter verlangt für den Drucker 225,66 Euro, beim Discounter erhalten Sie das Modell für nur 199 Euro – so sparen Sie gleich doppelt: beim Kaufpreis und beim Seitendruck.

Die Angebotsaktion für den Drucker läuft dabei von 29. September bis zum 23. Oktober 2022 bzw. solange der Vorrat reicht. Geliefert wird das Gerät nach der Bestellung innerhalb von 2 bis 5 Werktagen.



Epson EcoTank ET-2815 – sparsamer 3-in-1-Drucker
3-in-1-Drucker mit Kopierer- & Scanner-Funktion. Extrem sparsam dank nachfüllbaren Tintentanks inklusive Tinte für bis zu 3 Jahre. Mit der Smart-Panel-App steuern Sie den Drucker, Scanner und Kopierer einfach per Smartphone und drucken über WLAN.

Kurzbeschreibung: Epson EcoTank ET-2815

Epson verspricht mit seinem EcoTank-Drucker eine Kostenersparnis von bis zu 90 Prozent und liefert einen Tintenvorrat für bis zu 3 Jahren (basierend auf einem Druckvolumen von 100 Seiten pro Monat, 3600 Seiten in Farbe, 6500 Seiten in schwarz / weiß). Das geschieht durch nachfüllbare Tintentanks, deren Inhalt bis zu 72 Tintenpatronen ersetzt und so schont der Drucker gleichzeitig die Umwelt. Weitere hilfreiche Funktionen sind etwa das kabellose Drucken per App und WLAN sowie seine 3-in-1-Funktion aus Drucker, Kopierer und Scanner.



Ohne Patronen-Wechsel dank großvolumigen Tintentanks zum Nachfüllen

Mobil und smart drucken und scannen über Smartphone, Tablet und Laptop

Randloser Fotodruck bis 10 x 15 cm

Inklusive Tintenvorrat für bis zu 3 Jahre



Extrem sparsam drucken mit bis zu 90 Prozent Kostenersparnis

ALDI Day mit Top-Schnäppchen: PCs, Laptops, Saugroboter, E-Bikes & mehr

Im Onlineshop des Discounters ALDI läuft aktuell der jährlich abgehaltene ALDI Day. Während des Aktionszeitraumes ab dem 25. September erhalten Sie im ALDI Onlineshop jede Menge spannende Angebote zu verschiedenen Produkten. Mit dabei sind natürlich auch einige Elektronikartikel, unter anderem PCs, Notebooks, Saugroboter, E-Bikes und mehr. Die Angebote erhalten Sie, solange der Vorrat reicht – der ALDI Day selbst läuft noch bis zum 16. Oktober 2022.

Viele Top-Deals zum ALDI Day
Der Discounter ALDI feiert mit dem ALDI DAY die Deals des Jahres mit vielen Schnäppchen-Deals. Die Aktion läuft dabei noch 25.09. - 16.10.

