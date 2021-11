Hans-Christian Dirscherl

Die smarte Waage ACME SC103 misst Gewicht, Körperfettanteil, Wasser- sowie Muskelanteil und berechnet per App Body Mass Index, Grundumsatz und das metabolische Alter. Für nur 24 Euro. Ein Test!

Vergrößern ACME SC103 im Test: 24-Euro-Waage mit guter App und soliden Messwerten © ACME/Amazon

ACME SC103 im Test: Erster Eindruck

Leicht, klein & mit Glasoberfläche: Wir haben eine schwarze ACME SC103 im Test. Die Waage ist deutlich leichter als andere smarte Waagen wie beispielsweise die Withings Body Cardio . Die Waage macht aber trotzdem keinen minderwertigen Eindruck, sondern ist durchaus Badezimmer-tauglich und sauber verarbeitet.

Auf der Glasoberfläche bleiben natürlich Fingerabdrücke etc. sichtbar, doch das ist bei Glasflächen nun einmal so und dadurch können Sie Waage auch leicht abwischen. Die Waage ist allerdings vergleichsweise klein. Für Menschen mit großen Füßen wird es auf der Waage eng. Das könnte großfüßige Zeitgenossen als unangenehm empfinden.

Vergrößern Größenvergleich: Links eine Withings Body Cardio, rechts die ACME SC103

Ruck, zuck einsatzbereit: Beeindruckend einfach ist die Inbetriebnahme. Sie legen die beiden mitgelieferten AAA-Batterien ein, installieren die kostenlose Feelfit-App ( hier für Android und hier für iOS ), legen ein Benutzerkonto an und verbinden dann die Waage mit der App. Das alles klappt auf Anhieb reibungslos und in kürzester Zeit. Die Messung ist ebenso einfach: Sie steigen einfach barfuß auf die Waage und auf die vier Sensoren und warten, bis Ihnen das Display anzeigt, dass die Messung beendet ist.

Vergrößern Die App zeigt übersichtlich alle Werte.

Der von der Waage errechnete Körperfettanteil ist zu hoch. Sie zeigt zum Beispiel gegenüber der Withings Body Cardio noch einmal 0,7 Prozentpunkte zu viel an, wie wir dank einer Kontrollmessung durch einen Sportmediziner wissen. Das ist aber nicht wirklich schlimm. Sie sollten Ihre Körperwerte wie eben den Körperfettanteil ohnehin einmal durch einen Facharzt ermitteln lassen und dann unmittelbar danach sofort auf Ihre smarte Waage steigen und sich die Differenz notieren. In Zukunft ziehen Sie die Differenz dann immer von den von der Waage angezeigten Werten ab.

Vergrößern Tippen Sie einen Eintrag an, dann zeigt die App Erläuterungen dazu und eine Einordnung Ihrer Werte.

Gute App: Die App zeigt die Messwerte sehr übersichtlich und verständlich an, sowohl in absoluten Zahlen als auch in Diagrammen, um den Verlauf besser erkennbar zu machen. Anhand der entsprechenden Einfärbung (grün, rot etc.) der Werte sehen Sie sofort, ob diese gut, normal oder schlecht sind. Zu allen Einträgen gibt es mit einem Fingertipp eine kurze Erklärung beziehungsweise eine Einordnung. Die gemessenen oder errechneten Werte wirken plausibel, wenn wir sie mit den Werten unserer anderen smarten Waagen vergleichen.

Die Übertragung der Werte von der Waage zur App erfolgt via Bluetooth. Mitunter dauert es einige Zeit, bis die App die neuen Messwerte empfangen hat.



Das fehlt: Die Waage ermöglicht keine Pulsmessung.

Pro

Solide Optik, leicht zu tragen, sauber verarbeitet

Leichte Inbetriebnahme

Sehr übersichtliche, gut ablesbare und verständliche App

Contra

Für große Füße etwas klein gebaut

Keine Pulsmessung

Körperfettanteil zu hoch angezeigt

Testende, Beginn der ursprünglichen Produktvorstellung vom 18.11.2021



Bei den smarten Körperanalysewaagen kennen die Preise nur eine Richtung: abwärts. Jetzt hat zum Beispiel ACME die neue smarte Waage ACME SC103 auf den Markt gebracht (die neue Waage ergänzt die bereits länger erhältlichen Modelle ACME SC101 und ACME SC202). Die Waage misst das Gewicht, den Körperfettanteil ( mittels Bio-Impedanzanalyse ), und den Wasser- sowie Muskelanteil. Die Feelfit-App berechnet darauf basierend noch den Body Mass Index BMI, den Grundumsatz BMR und das metabolische Alter. Das alles für rund 24 Euro.

Bei den Fettwerten soll die App zudem zwischen subkutanem Fett (unter der Haut eingelagertes Fettgewebe) und viszeralem Fett (Körperfett, das sich in der Bauchhöhle um die inneren Organe ansammelt) unterscheiden. Letzteres gilt als potenziell für die Gesundheit schädlich.

Hardware der Waage und die App dazu

Die Oberfläche besteht aus gehärtetem Glas und die Waage ist für Gewichte von 5 kg bis 180 kg geeignet. Den Strom liefern zwei AAA-Batterien. Die Waage misst 260 (L) x 260 (B) x 25 (H) mm.

Vergrößern Die Funktionen und Messwerte der Waage. © ACME/Amazon

Die Waage lässt sich nur zusammen mit der Feelfit-App (ab Android 4.3 und iOS 8.0) sinnvoll nutzen. Die Waage speichert zunächst die Messwerte und überträgt diese dann via Bluetooth zur App auf dem Smartphone.

Die App stellt alle Messungen grafisch dar, sodass Trends beobachtet werden können. Mehrere Nutzer können die Waage parallel verwenden.

Werte überprüfen lassen

Natürlich sind die von der Waage ermittelten Werte mit einer gewissen Vorsicht zu genießen. Idealerweise gehen Sie zu einem Sportmediziner und lassen dort Ihren Körperfettanteil bestimmen und messen dann sofort und ohne vorher zu essen oder zu trinken zu Hause mit der ACME SC103 nach. Notieren Sie sich die Differenz und addieren beziehungsweise subtrahieren Sie den Differenzwert von den künftigen Messwerten der Waage.

Preis

Die smarte Waage ACME SC103 gibt es in Schwarz und Weiß. Die UVP beträgt 29,99 Euro, auf Amazon kostet sie aktuell 24,99 Euro.

