A500 Mini: Termin und Preis der „Amiga 500“-Neuauflage

Michael Söldner

Mit dem A500 Mini kommt 2022 die Neuauflage des Klassikers Amiga 500 für 130 Euro in den Handel.

Vergrößern Der "A500 Mini" soll Fans des Amiga 500 begeistern. © retrogames.biz

Speziell in Europa erfreute sich der Heimcomputer Amiga 500 von Commodore Ende der 80er Jahre großer Beliebtheit. Entsprechend dürften sich Fans über die „ A500 Mini “ getaufte Neuauflage freuen, die eigentlich schon in diesem Jahr in den Handel kommen sollte. Das bereits 2020 angekündigte Projekt der Firma Retro Games Ltd. wurde nun allerdings auf „Anfang 2022“ verschoben. Im Gegenzug sind nun erste Informationen zu den mitgelieferten Spielen und Zubehörteilen aufgetaucht. Demnach wird der „A500 Mini“ mit einer authentischen Maus sowie einem Controller ausgeliefert. Außerdem sollen sich bereits 25 vorinstallierte Spiele auf dem Heimcomputer befinden. Retrofans dürften jedoch per Side Loading über USB auch weitere Spiele hinzufügen. Auch WHD-Load, ein Softwarepaket zum einfacheren Installieren von Software auf der Festplatte, wird unterstützt. Im Gegensatz zum Original gibt es eine Funktion, um Spiele jederzeit abzuspeichern und später an der gleichen Stelle weiterzuspielen.

Der „A500 Mini“ lässt sich zudem mit Bildschirmen mit 50 oder 60 Hertz betreiben. Wer möchte, aktiviert einen CRT-Filter, der den Eindruck eines alten Fernsehers simuliert. Zu den bisher bestätigten Spielen gehören mit „Alien Breed 3D“, „Another World“, „ATR: All Terrain Racing“, „Battle Chess“, „Cadaver“, „Kick Off 2“, „Pinball Dreams“, „Simon The Sorcerer“, „Speedball 2: Brutal Deluxe“, „The Chaos Engine“, „Worms: The Director's Cut“ oder „Zool: Ninja Of The 'nth Dimension“ bereits einige Pflichtspiele für das System. Welche Titel noch im Lieferumfang enthalten sind, bleibt vorerst offen. Der Nachbau A500 Mini soll für 130 Euro in den Handel kommen.

