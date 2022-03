991 PC-Spiele für 10 Euro - Hilfsaktion für Ukraine

Michael Söldner

Mit einem Paket aus knapp 1.000 Spielen für 10 US-Dollar wollen Entwickler auf itch.io den Menschen in der Ukraine helfen.

Vergrößern Ein riesiges Spiele-Paket soll Menschen in der Ukraine helfen. © itch.io

An vielen Orten können Menschen für die Opfer des Krieges in der Ukraine spenden. Die Indie-Plattform für Spiele itch.io will ebenfalls Geld für die Menschen in der Ukraine sammeln. Dafür konnten über 700 Entwickler aus der ganzen Welt gewonnen werden. Ziel der Aktion sind eine Million US-Dollar an Spendengeldern für humanitäre Hilfsorganisationen in der Ukraine. Engagierte Spieler sollen 10 US-Dollar für ein Paket an Spielen ausgeben. Das Geld soll direkt den Menschen in der Ukraine zugutekommen.

Bundle mit knapp 991 Spielen für 10 US-Dollar anschauen

991 Spiele für 10 US-Dollar

Im Bundle für 10 US-Dollar stecken insgesamt 991 Spiele. Teilweise waren die Titel noch nie in einem derartigen Paket verfügbar. Unter den PC-Spielen befinden sich mit „Celeste“, „CrossCode“ oder „Towerfall Ascension“ einige echte Highlights. Der Rest der Spiele deckt ganz unterschiedliche Genres wie Adventure, Metroidvania, Koop-Rollenspiele oder Strategie ab. Wer möchte, kann auch mehr als die geforderten 10 US-Dollar zahlen. Auf diese Weise soll das selbst gesetzte Spendenziel von einer Million US-Dollar schneller erreicht werden.

Zwei Spenden-Empfänger

Die gezahlten Beträge sollen auf zwei gemeinnützige Institutionen aufgeteilt werden: Beim International Medical Corps handelt es sich um eine humanitäre Non-Profit-Organisation, die in der Ukraine die medizinische Versorgung der Menschen gewährleisten will. Bei Voices of Children handelt es sich hingegen um eine Organisation, die Kindern die Bewältigung der Kriegsfolgen erleichtern und entsprechende Unterkünfte anbieten will.

Auch größere Spendenzahlungen möglich

Bis zum 17. März 2022 können sich Spieler weltweit an der Spendenaktion beteiligen. Aktuell wurden bereits über 800.000 US-Dollar beigetragen. Im Schnitt zahlten Spieler knapp 15 US-Dollar für das riesige Spiele-Bundle aus knapp 600 Spielen. Die bislang großzügigste Spende liegt bei 1.694 US-Dollar.



