90.000.000 Euro im Eurojackpot: Jetzt 2 Euro auf Ihren Lottoschein sparen!

Eurojackpot ­– die europäische Lotterie

Beim Eurojackpot handelt es sich um eine Lotterie, die in 18 Ländern der EU gespielt wird. Der Lottoteilnehmer, der fünf richtige Zahlen und zwei Eurozahlen korrekt getippt hat, gewinnt den Jackpot.

Teilnehmende Länder am Eurojackpot

Am Eurojackpot nehmen mittlerweile 18 Länder teil. Teilnehmer ab 18 Jahren können Eurojackpot in Dänemark, Estland, Finnland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Niederlande, Norwegen, Polen, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn und Deutschland spielen.

Der Startschuss fiel mit dem Eurojackpot-Vertrag, der 2011 in Helsinki unterzeichnet wurde. Dort fand am 23. März 2012 auch erstmals die Ziehung der Zahlen für den Eurojackpot statt. Beim Start der Lotterie waren sieben EU-Länder beteiligt. Seither werden die Kugeln für den Eurojackpot immer freitags um 19.00 Uhr Ortszeit in der finnischen Hauptstadt gezogen. Die Uhrzeit entspricht 20.00 Uhr Winterzeit und 21.00 Uhr Sommerzeit in Deutschland.

So wird Eurojackpot gespielt

Teilnehmer am Eurojackpot kreuzen fünf Zahlen zwischen 1 bis 50 sowie zwei Eurozahlen zwischen 1 und 10 auf einem Spielschein an. Eurojackpot kann online oder in den staatlichen Lotto-Annahmestellen gespielt werden. Der Annahmeschluss für Spielscheine im Eurojackpot liegt in Deutschland je nach Bundesland zwischen 18.45 Uhr und 19.00 Uhr. Die Bekanntgabe der Gewinnzahlen sowie Quoten erfolgt online, unmittelbar nach der Ziehung in Helsinki.

Besonderheiten der Eurojackpot-Lotterie

Die maximale Gewinnsumme beim Eurojackpot liegt bei 90 Millionen Euro. Bei dieser Lotterie gibt es keine Zwangsausschüttung. Gibt es also keine Jackpot-Gewinner in der ersten Gewinnklasse, werden Anteile beim Spieleinsatz, die über 90 Millionen Euro hinausgehen, auf die nächste Gewinnklasse verteilt. In der zweiten Gewinnklasse ist die höchste Gewinnsumme ebenfalls auf 90 Millionen Euro beschränkt. Gibt es also längere Zeit keine Gewinner in Gewinnklasse 1, kann man auch mit fünf richtigen Zahlen und einer Eurozahl bis zu 90 Millionen Euro gewinnen.

Gewinnklassen und Gewinnchancen im Eurojackpot

Die Chancen auf den Gewinn des Jackpots im Eurojackpot sind höher als beim Lotto. Insgesamt verteilen sich die Gewinne auf 12 Gewinnklassen. In der niedrigsten Gewinnklasse 12 werden zwei Zahlen sowie eine Eurozahl benötigt. In der 12. Gewinnklasse gewinnt laut Statistik jeder 42. Schein.

Gewinnklasse Welche Gewinnzahlen? Gewinnchance Anteil am Spieleinsatz 1 5 + 2 1 : 95 344 200 36 % mindestens 10 Millionen Euro 2 5 + 1 1 : 5 959 013 8,5 % 3 5 1 : 3 405 150 3 % 4 4 + 2 1 : 423 752 1 % 5 4 + 1 1 : 26 485 0,9 % 6 4 1 : 15 134 0,7 % 7 3 + 2 1 : 9 631 0,6 % 8 2 + 2 1 : 672 3,1 % 9 3 + 1 1 : 602 3 % 10 3 1 : 344 4,3 % 11 1 + 2 1 : 128 7,8 % 12 2 + 1 1 : 42 19,1 %

Übrigens: Vielleicht haben Sie festgestellt, dass der Anteil der Ausschüttung aller Gewinnklassen bezogen auf den Spieleinsatz insgesamt nur 88 Prozent beträgt. Das ist auch korrekt, denn 12 Prozent des gesamten Spieleinsatzes werden im Eurojackpot als sogenannter „Booster Fonds“ eingesetzt. Dabei handelt es sich um mindestens 10, maximal 20 Millionen Euro, die zurückbehalten werden, um die 10 Millionen Mindestgewinn bei jeder Ziehung in Gewinnklasse 1 sicherzustellen.

Eurojackpot Rekordgewinne in Deutschland

Der Maximalgewinn von 90 Millionen Euro wurde in Deutschland in der Geschichte des Eurojackpots nur ein Mal erzielt. In ganz Europa konnten sich bisher drei Spieler über den größtmöglichen Jackpot freuen. Der deutsche Gewinner spielte mit einem Einsatz von 20 Euro. Insgesamt stammen die Gewinner der meisten Eurojackpot Rekordgewinne aus Deutschland.

Höhe des Gewinns Bundesland/Region/Stadt Datum 90.000.000,00 Baden-Württemberg 14.10.2016 84.777.435,80 Nord-Hessen 29.07.2016 76.766.891,40 Nordrhein-Westfalen/Rhein-Sieg 25.03.2016 63.248.942,30 Rheinland-Pfalz 08.02.2019 58.693.173,90 Hessen 05.12.2014 50.270.035,20 Rheinland-Pfalz 26.05.2017 49.685.851,50 Raum Köln 01.01.2016 46.079.338,80 Hessen 12.04.2013 45.000.000,00 Hessen/Frankfurt 06.07.2018 45.000.000,00 Sachsen-Anhalt 06.07.2018 42.670.719,30 Berlin 09.03.2018 41.522.930,10 Bergisches Land 19.07.2013 32.657.956,90 Baden-Württemberg/Heilbronn 13.11.2015 30.920.808,30 Nordrhein-Westfalen 31.08.2018 30.920.808,30 Hessen/Groß-Gerau 31.08.2018 29.071.164,30 Nordrhein-Westfalen/Münsterland 22.04.2016 27.545.857,50 Nordrhein-Westfalen/Rhein-Sieg 10.08.2012 22.569.527,60 Bayern 10.02.2017 19.536.863,80 Gelsenkirchen 11.05.2012 19.318.051,40 Niedersachsen 20.06.2014 18.000.000,00 Hamburg 16.11.2018 18.000.000,00 Hessen 16.11.2018 18.000.000,00 Hessen/Groß Gerau 06.01.2017 18.000.000,00 Berlin 06.01.2017 18.000.000,00 Harburg 06.01.2017 16.606.337,30 Heinsberg 03.10.2014 15.363.349,60 Niedersachsen 15.09.2017 15.363.349,60 Baden-Württemberg/Esslingen 15.09.2017 14.476.862,80 Hamburg 06.05.2016 13.308.947,80 Deutschland 18.10.2013 11.265.231,40 Deutschland 24.08.2012 10.549.199,70 Nordrhein-Westfalen 21.10.2016 10.000.000,00 Bayern 17.11.2017

Statistik zu Ziehungen und Gewinnen beim Eurojackpot