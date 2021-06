90 Prozent der LinkedIn-Nutzerdaten stehen im Darknet zum Verkauf

René Resch

Im Darknet werden rund 700 Millionen Linkedin-Daten zu Verkauf angeboten - Hierbei handelt es sich um über 90 Prozent aller Nutzer.

Vergrößern 700 Mio. LinkedIn-Nutzerdaten stehen im Darknet zum Verkauf © LinkedIn

In einem bekannten Darknet-Forum bieten Unbekannte die Daten von rund 700 Millionen Linkedin-Nutzern zum Verkauf an. Nach einer stichprobenartigen Prüfung durch "Restore Privacy", scheint es sich um echte Daten zu handeln.

Beachtlich dabei: Insgesamt gibt es rund 756 Millionen Linkedin-Nutzer, bei dem Datenpaket handelt es sich also um über 90 Prozent aller Nutzer auf Linkedin. Unter den Daten finden sich etwa der vollständige Name, Adressen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern sowie persönliche Details. Details zu Kreditkartendaten, finanzielle Details oder juristische Dokumente sind glücklicherweise in den Datensätzen enthalten.

Restore Privacy hatte das Angebot im Darknet entdeckt und darüber öffentlich berichtet. Um deren Echtheit zu bestätigen, boten die Unbekannten rund eine Million Datensätze als zur Prüfung an.

Die Folgen für das Netzwerk könnten verheerend ausfallen: Identitätsdiebstahl, Phishing-Attacken oder gar Social-Engineering - alles Mögliche sei denkbar.

Wie die Verkäufer an die Daten gekommen sind, ist bislang unklar. Bereits im April waren Daten von rund 500 Millionen Linkedin-Nutzern in einem Hacker-Forum angeboten worden. Es sei also möglich, dass die Daten aus mehreren Quellen zusammengelegt wurden, direkt über ein Datenleck von Linkeddin gestohlen wurden oder es sich schlicht um Betrug handelt.

Mehr dazu sowie den Äußerungen seitens Linkedin lesen Sie hier: