9 Playstation-Spiele jetzt gratis erhältlich

Panagiotis Kolokythas

Im Rahmen der Play-at-Home-Aktion verschenkt Sony aktuell viele Playstation-4-Spiele. Darunter: The Witness.

Vergrößern Sony belebt die Play-At-Home-Aktion wieder © Sony

Sony hat die im Rahmen der kürzlich wiederbelebten "Play at Home"-Initiative die Auswahl der Spiele aktualisiert, die kostenlos für alle Playstation-Besitzer erhältlich sind. Ab sofort sind bis zum 23. April 2021 die folgenden Spiele im Playstation-Store gratis herunterladbar. Sie verbleiben auch dauerhaft im Besitz der Gamer, sobald sie einmal der eigenen Spielebibliothek hinzugefügt worden sind. Dank der Abwärtskompatibilität sind die Spiele auch auf der Playstation 5 spielbar.



Konkret sind die folgenden Spiele gratis erhältlich:

Noch bis zum 1. April, 5 Uhr, ist außerdem auch noch Ratchet & Clank kostenlos erhältlich.



Bis Juni 2021 wird es weitere Gratis-Spiele für die Playstation 4 (und damit dank Abwärtskompatibilität auch für Playstation 5) geben.

"In diesen historischen Zeiten möchte sich das Team von PlayStation bei der Community bedanken und etwas zurückgeben. Wir können gerade alle etwas gebrauchen, auf das wir uns freuen können und das uns einen weiteren Grund gibt, sicheren Abstand zueinander zu halten. Daher freuen wir uns, euch eine kostenlose Auswahl großartiger Spiele sowie Angebote auf Unterhaltung bieten zu können", erklärt Sony in dem Blog-Beitrag zur Aktion. Dort heißt es auch: "Wir alle hoffen, dass wir dank der unermüdlichen Arbeit des Gesundheitswesens und der Menschen auf der ganzen Welt bald einen Lichtschimmer am Ende dieses langen COVID-19-Tunnels sehen werden."