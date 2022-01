9 PC-Spiele gratis bei Amazon Prime Gaming im Januar

Panagiotis Kolokythas

Amazon schenkt seinen Prime-Mitgliedern im Januar 2022 wieder PC-Spiele. Darunter Top-Titel wie Star Wars Jedi: Fallen Order.

Vergrößern Amazon Prime: 9 Spiele gibt es im Januar 2022 gratis - darunter Star Wars Jedi: Fallen Orders © EA Origin / Amazon

Alle Amazon-Prime-Mitglieder erhalten im Januar 2022 wieder diverse PC-Spiele und Spiele-Inhalte gratis über Prime Gaming. Das Angebot wechselt regelmäßig, sodass es sich lohnt, öfters bei Prime Gaming vorbeizuschauen. Alle Spiele bleiben dauerhaft im Besitz des Spielers. Voraussetzung ist die Prime-Mitgliedschaft (für 69 Euro/Jahr bzw. 7,99 Euro/Monat).

Die neuen Gratis-Spiele bei Amazon Prime Gaming im Januar 2022

Star Wars Jedi: Fallen Order (auf Origin) - bis 2. Februar

Nach der Anmeldung auf der Prime-Gaming-Seite mit ihren Amazon-Prime-Zugangsdaten können Sie das Geschenk aktivieren und erhalten dann einen Code, den Sie bei EA Origin einlösen können.



Total War: Warhammer - bis 1. Februar

Two Point Hospital - bis 1. Februar



World War Z: Aftermath - bis 7. Februar

Fahrenheit Indigo Prophecy Remastered - bis 1. Februar

WRC 7 FIA World Rally Championchip - bis 1. Februar

Abandon Ship - bis 1. Februar

Paper Beast: Folded Edition - bis 1. Februar

In Other Waters - bis 1. Februa r

Hinzu kommen diverse kostenlose Spielinhalte. Wie etwa für League of Legends, Valorant, New World, Fall Guys, Black Desert und Fifa 2022. Diese können auf der Prime-Gaming-Seite entsprechend aktiviert werden.

So erhalten Sie Prime Gaming

Amazon hatte im August 2020 offiziell Prime Gaming als Erweiterung des Prime-Angebots (69 Euro/Jahr oder 7,99 Euro/Monat) in allen Ländern gestartet, in denen Amazon Prime existiert. Völlig neu ist Prime Gaming nicht, denn es handelt sich letztendlich um eine Evolution des früheren Twitch Prime. Prime Gaming erhalten alle Gamer mit Amazon-Prime-Mitgliedschaft. Anders als bei Twitch Prime ist kein Extra-Login (konkreter: kein Twitch-Konto) erforderlich, um von den Vorteilen zu profitieren, die Prime Gaming fortan bietet. Mehr Infos zu Prime Gaming finden Sie in diesem Beitrag:

