82-Zoll-TV bei Aldi konkurrenzlos günstig - lohnt sich das Angebot?

Aldi Süd verkauft ab dem 25. Februar 2021, 8 Uhr, einen 82 Zoll großen Smart TV zum Hammerpreis - die Bildschirmdiagonale misst 2,07 Meter. Dabei handelt es sich um den Medion X17882. Der Smart-TV ist nicht in den Aldi-Filialen vorrätig, sondern wird online bestellt und dann zum Kunden nach Hause geliefert. Der LCD-TV Medion X17882 löst mit 3.840 x 2.160 Pixel im gewohnten Format 16:9 auf und bietet HDR (High Dynamic Range). Über den eingebauten HD-Triple-Tuner empfangen Sie digitales Satelliten-Fernsehen, Kabelfernsehen und terrestrisches Fernsehen.

Lohnt sich das Aldi-Angebot? 82 Zoll Smart-TV für 1099 Euro

Aldi Süd verkauft den über zwei Meter großen Medion X17882 ab dem 25.2.2021 für 1099 Euro online. Sie bekommen drei Jahre Garantie und Aldi liefert den TV zu Ihnen nach Hause. Laut Preisvergleich sind 1099 Euro für einen 82 Zoll großen Smart-TV konkurrenzlos günstig. Die preiswerteste Alternative in der Größe ist der Samsung TU8079 für 1349 Euro (bei Amazon) . Da stellt sich jetzt die Frage: Lohnt sich der Aldi-TV?

Das Panel ist in der Preisklasse natürlich kein OLED, sondern ein LC-Display und mit 350 Candela pro m² ist es leider nicht besonders hell - gerade für HDR-Bilder ist das zu wenig. Hier sollten es mindestens 600 Candela, besser noch 1000 Candela pro m² sein. Immerhin kommt hier direkte LED-Hintergrundbeleuchtung zum Einsatz, die gegenüber der günstigeren EDGE-LED-Technik, die das Panel nur von der Seite beleuchtet, das Bild homogener beleuchtet und Kontraste sowie Schwarzwerte besser anzeigt.

Für Gamer wären außerdem noch die Latenz und die Hertz-Zahl wichtig: Die Reaktionszeit des Panels beträgt 9,5 ms und der Fernseher kommt mit 60 Hz - also klassischer Durchschnitt. HDMI gibt es nur in der Version 2.0, wodurch 4K-Gaming mit 120 fps mit der PS5 oder Xbox Series X flach fällt. Denn dazu bräuchte man einen HDMI 2.1-Eingang. Heißt: Sie können in 4K maximal mit 60 fps zocken. Außerdem frisst der Fernseher recht viel Strom, Medion gibt 240 Watt an. Wir haben für Sie eine Alternative zum Aldi-TV von Samsung gefunden, der bei gleicher Größe rund 60 Watt weniger Strom verbraucht. Der Samsung TU8079 ist außerdem mit HDMI 2.1 ausgestattet und bringt die entsprechenden Vorteile mit .



Die Alternative: Samsung TU8079 mit 82 Zoll für 1349 Euro bei Amazon

Ausstattung und technische Daten des Medion X17882 laut Aldi:

LCD-TV mit LED-Backlight Technologie

HD Triple Tuner (DVB-S2, -C, -T2 HD)

HDR (High Dynamic Range)

AVS (Audio Video Sharing) und HbbTV

Drei HDMI-Eingänge

Integrierte CI+ Schnittstelle (ermöglicht in Verbindung mit entsprechendem CI+ Modul und Smart Card den Empfang von verschlüsselten Programmen)

Elektronischer Programmführer (EPG)

Wandmontage nach VESA-Standard (Lochabstand 600 x 300 mm)

Automatische Senderprogrammierung

Kindersicherung

Statischer Kontrast von 5.000:1 (typ.)

Dynamischer Kontrast von 10.000:1

Physikalische Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixel

Seitenverhältnis 16:9

Helligkeit 350 cd/m² (typ.)

Energieeffizienzklasse A (ursprünglich hatte Aldi "G" angegeben; diese Angabe hat Aldi nachträglich aber korrigiert)

Audio:

Integrierte Stereo-Lautsprecher

2 x 8 W RMS

Anschlüsse:

Satellitenanschluss

Antennenanschluss

1 x LAN RJ-45

3 x USB

3 x HDMI 2.0 mit HDCP 2.2 – Entschlüsselung

1 x VGA (15 Pin D-Sub)

AV In (Adapter 3,5 mm Klinke auf Cinch)

YPbPr In (YUV) (Adapter 3,5 mm Klinke auf Cinch)

Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke)

Digital Audio Out (SPDIF) (opictal)

Abmessungen (L x B x H)/Gewicht:

Mit Füßen: ca. 1832 x 1125 x 380 / 39,7 kg

Ohne Füße: ca. 1832 x 1065 x 85 / 38,5 kg

Abmessungen zwischen den Füssen: ca. 1575 mm

Kartonabmessungen: ca. 1975 x 1200 x 225 / 54,3 kg

Lieferumfang: Smart-TV, Standfüße inkl. Schrauben, Fernbedienung inkl. Batterien, YUV-Adapter, Bedienungsanleitung, Garantiekarte .

Aldi Nord: 65 Zoll Smart TV für 579 Euro

Ebenfalls ab dem 25. Februar 2021 verkauft auch Aldi Nord einen Smart-TV, allerdings ein paar Nummern kleiner. Denn der Medion Life X16596 ist 65 Zoll (163,8 cm) groß.

Daten und Ausstattung:

163,8 cm (65“) LCD-TV mit Ultra HD Auflösung und LED-Backlight-Technologie

HD Triple Tuner (DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S2)

Dolby Vision

HDR (High Dynamic Range)

WCG (Wide Color Gamut)

Micro Dimming

MEMC - Motion Estimation and Motion Compensation

1.800 MPI (Motion Picture Index)

Integrierter Internetbrowser

Integriertes WLAN

CI+-Schnittstelle

PVR ready

HbbTV

Wireless Display

Integrierter Mediaplayer

AVS (Audio Video Sharing)

EPG (Elektronischer Programmführer)

Automatische Senderprogrammierung (APS)

Kindersicherung

Sleeptimer

Wandmontage nach VESA-Standard (Lochabstand 400 x 400 mm)

Paneldaten:

Statischer Kontrast von 1.200:1 (typ.)

Dynamischer Kontrast von 28.000:1

Physikalische Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixel

Seitenverhältnis 16:9

Helligkeit 350 cd/m² (typ.)

Audio:

Integrierte Stereo-Lautsprecherboxen (2 x 12 W RMS)

Integrierter Subwoofer (1 x 12W RMS)

DTS HD Unterstützung

Anschlüsse:

1 x Antenne, 1 x Satellit, 2 x USB, 1 x LAN RJ-45, 4 x HDMI 2.0 mit HDCP 2.2-Entschlüsselung, 1 x VGA (15 Pin D-Sub, YUV), AV In (Cinch), Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke), Digital Audio Out (SPDIF) (optisch)

Abmessungen (B x H x T) / Gewicht:

ca. 145,5 x 89,5 x 34,5 cm / ca. 24,3 kg (mit Füßen)

ca. 145,5 x 84,6 x 7,4 cm / 23,7 kg (ohne Füße)

Abstand zwischen den Füßen: ca. 115 cm

Lieferumfang:

Smart-TV, Standfüße inkl. Schrauben, Fernbedienung inkl. Batterien, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

Preis, Verfügbarkeit und Einschätzung

Das Medion X16596 kann ab dem 25. Februar bei Aldi Nord für 579 Euro online bestellt werden. Aldi liefert den TV nach Hause. Kunden bekommen drei Jahre Garantie.

Wie ein Blick in unseren Preisvergleich zeigt, sind 579 Euro für einen 65 Zoll TV derzeit konkurrenzlos günstig.