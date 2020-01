80 Euro gespart: 3 Top-PC-Spiele gratis zum Download

Panagiotis Kolokythas

Für kurze Zeit sind die PC-Spiele Darksiders (Warmastered Edition), Darksiders II (Deathinitive Edition) und Steep gratis erhältlich.

Vergrößern Nur für kurze Zeit gratis: Darksiders Warmastered Edition, Darksiders II Deathinitive Edition und Steep © Epic Games Store

Im Epic Games Store sind zum Jahresanfang gleich drei attraktive PC-Spiele absolut kostenlos erhältlich. Bis zum 9. Januar 2020, 17 Uhr deutscher Zeit können Sie die folgenden drei Spiele ihrer Epic-Games-Store-Bibliothek gratis hinzufügen und dauerhaft behalten:

Darksiders Warmastered Edition im Wert von 20 Euro

Darksiders II Deathinitive Edition im Wert von 30 Euro

Steep im Wert von 30 Euro

Sie sparen also unterm Strich 80 Euro und erhalten dafür drei Spiele, die sich hervorragend dafür eignen, die langen Winterabende zu versüßen.

Mit Darksiders Warmastered Edition und Darksiders II Deathinitive Edition gelangen Sie an die ersten beiden Teile der Darksiders-Trilogie. Dabei handelt es sich jeweils um die optisch, inhaltlich und technisch aufgepeppten Varianten von Darksiders I und Darksiders II. Im ersten Darksiders-Teil übernehmen Sie die Rolle von Krieg, dem ersten Reiter der Apokalypse.



Aus der Story von Darksiders I:



Von den Mächten des Bösen hintergangen und dazu gebracht, das Ende der Welt vorzeitig heraufzubeschwören, wurde Krieg - der erste Reiter der Apokalypse - beschuldigt, das heilige Gesetz gebrochen zu haben, indem er einen Krieg zwischen Himmel und Hölle auslöste.

In Darksiders II Deathinitive Edition setzen Sie das Abenteuer in der Rolle von Tod fort, der ebenfalls zu den Reitern der Apokalypse gehört. Diese Fassung des Spiels enthält alle für das Spiel erschienen Zusatzinhalte und eine verbesserte Grafik-Engine, mit der das Spiel in 1080p gespielt werden kann. Hinzu kommen ein optimiertes Balancing, eine überarbeitete Beuteverteilung und viele neue Grafikeffekte. Aus der Story: Werde zur schrecklichen Kraft, vor der alles Angst hat, der aber nichts entkommen kann. Der am meisten gefürchtete der legendären Vier Reiter, der Tod, wird am Ende aller Tage geweckt, um den Namen seines Bruders reinzuwaschen. Auf seiner Reise entdeckt der Reiter, dass ein uralter Groll die gesamte Schöpfung bedroht. Der Tod lebt!

Darksiders III mit Fury in der Hauptrolle ist im Epic Games Store für 59,99 Euro für PCs erhältlich. In diesem Teil kehrt Fury von den apokalyptischen Reitern auf die apokalyptische Erde zurück, um Jagd auf die sieben Todsünden zu machen.

Vergrößern Steep von Ubisoft © Ubisoft / Epic Games Store

Deutlich friedlicher aber ebenso Actionreich geht es schließlich in Steep von Ubisoft hinzu: In der Wintersport-Simulation dürfen Sie einer riesigen offenen Spielewelt in den Alpen ihr Können auf der Piste im Schnee unter Beweis stellen. Zur Auswahl stehen Ski, Wingsuit, Snowboard und Paraglider.