8.12.: Neue Warntechnik wird getestet – Technik, Datenschutz, Feedback

Hans-Christian Dirscherl

Sie bekommen bald eine Warnung auf Ihr Handy, für das eine in Deutschland neue Warntechnik genutzt wird. Das steckt dahinter und deshalb bittet eine Bundesbehörde um Ihr Feedback.

Vergrößern Neue Warntechnik für Deutschland: Erster Einsatz – Ihr Feedback ist gefragt. © Deutsche Telekom

Am 8. Dezember 2022 klingelt bei Ihnen um 11 Uhr das Handy. Warum das so ist, haben wir bereits erklärt: Aus diesem Grund klingeln am 8.12. alle deutschen Handys. Denn am 8.12.2022 findet der nächste bundesweite Warntag statt – der letzte Warntag fand am 10. September 2020 statt und war ein Riesen-Desaster. Er legte schonungslos die Mängel in den deutschen Katastrophenwarnsystemen offen:

Alle Sirenen heulen nicht, Nina alarmiert nicht

Warntag gescheitert: Chef des Katastrophenschutzes muss gehen

Deutschland bekommt neue Warnsirenen für Katastrophenwarnungen

Katastrophen-Warnungen ins Auto: So schnell wird das nichts



Ursprünglich sollte der Warntag bereits am 8. September stattfinden, doch die Innenminister beschlossen im Juli 2022 den Warntag vom 8. September auf den 8. Dezember zu verschieben, um erstmals die Warnung via Cell Broadcast testen zu können. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse sollen dann in den "Wirkbetrieb" einfließen, mit dem Cell Broadcast ab Ende Februar 2023 bereitstehen soll. Zugleich sollen die Handybesitzer das neue Warnsystem damit erstmals mit einer Testnachricht kennenlernen.

Ihr Feedback ist gewünscht

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe bittet ausdrücklich die Bevölkerung um deren Feedback zum Cell Broadcast. Denn diese Rückmeldungen seien für die Optimierung der neuen Warntechnik nötig. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) führt deshalb am bundesweiten Warntag und in den darauffolgenden Tagen eine Umfrage durch. An dieser Umfrage können Sie auf der Website warnung-der-bevölkerung.de , in der Warn-App NINA , auf der Unterseite zum bundesweiten Warntag auf bbk.bund.de und auf den Social Media-Kanälen des BBK teilnehmen.

Der Warntag ist laut dem BBK der Beginn einer "intensiven operativen Testphase für den neuen Warnkanal Cell Broadcast". In dieser Testphase sei noch kein vollständiger Wirkbetrieb vorgesehen und es werden nicht alle Handynutzerinnen und -nutzer in Deutschland eine Warnmeldung über Cell Broadcast empfangen können.

Die Übersendung von Warnmeldungen über Cell Broadcast ist laut dem BBK ein anonymes Verfahren, das die Empfangsbereitschaft des Mobilfunkendgerätes in einer Funkzelle des Mobilfunknetzes nutzt. So können in einem potenziellen Gefahrengebiet befindliche Mobilfunkendgeräte mit einer Warnmeldung angefunkt werden, ohne dass eine vorherige Registrierung oder Angabe von personenbezogenen Daten notwendig ist, wie das BBK erklärt.

So funktioniert Cell Broadcast

Für Cell Broadcast benötigt man keine App. Die Warnung erreicht jedes empfangsbereite und für die Technik geeignete Gerät in einer Funkzelle. Deutschland hinkt bei der Einführung von Cell Broadcast als weiteren Warnkanal allerdings hinterher. Denn in Europa nutzen gegenwärtig neben den Niederlanden bereits weitere acht Staaten Textwarnungen, darunter die Nachbarländer Österreich und Polen, wie die Telekom mitteilt. Einige EU-Länder nutzen zudem einen Warn-Mix aus Apps und Cell Broadcast. Mehr zur Funktionsweise von Cell Broadcast lesen Sie hier:

Katastrophenwarnungen via SMS ab Sommer 2022 - Cell Broadcast

Endlich: Katastrophen-Warnungen aufs Handy kommen Ende 2022 - die Details



Deutsche Telekom und Cell Broadcast

Die Deutsche Telekom hatte Cell Broadcast seit Juli 2022 lokal im Raum Bonn und Nürnberg getestet. Inn den vergangenen Tagen verschickte die Telekom dann erfolgreich Probe-Meldungen an Smartphones im Bundesgebiet. Somit hat die Telekom ihre Vorbereitungen abgeschlossen, wie das Unternehmen mitteilt.



Die Telekom testete Cell Broadcast mit Smartphones verschiedener Marken. Die Hersteller müssen hierzu Cell Broadcast für die jeweiligen Modelle aktivieren. Üblicherweise erfolge das laut Telekom über Software- oder Firmware-Updates. Die Telekom teilt die Erfahrungen aus den Tests dann mit den Herstellern und unterstützt bei nötigen Tests der jeweiligen Modelle.