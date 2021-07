Top-Tarif: 8 GB LTE für nur 7,99 Euro + jederzeit kündbar

Dennis Steimels

Für kurze Zeit reduziert sim.de seinen Handytarif LTE All 8 GB für nur 7,99 Euro! Außerdem sind Sie sehr flexibel, da Sie jederzeit wieder kündigen können. Hier finden Sie alle Infos!

Vergrößern 8 GB LTE mit Allnet-Flats für 7,99 Euro im Angebot © oatawa/Shutterstock.com

Der Mobilfunkanbieter sim.de stockt seinen Tarif mit 6 GB auf 8 GB LTE-Datenvolumen auf und reduziert gleichzeitig den Preis von 12,99 auf nur 7,99 Euro ! Inklusive sind auch eine Telefonie- und SMS-Flat . Auf Wunsch können Sie außerdem einen Vertrag ohne Laufzeit wählen und jederzeit wieder kündigen mit einer Frist von drei Monaten. Heißt: Sie binden sich nicht und sind komplett flexibel. Die Aktion endet am 16. Juli um 16 Uhr .



Hier geht's zum sim.de-Angebot: 8 GB LTE für nur 7,99 Euro

Das sind die Tarif-Konditionen

Netz: O2



Datenvolumen: 8 GB mit LTE 50 Mbit/s



Flat Telefonie & SMS



Flat EU-Roaming



7,99 Euro Grundgebühr pro Monat



Ohne und mit Laufzeit



Anschlussgebühr (ohne Laufzeit): 19,99 Euro

Anschlussgebühr (mit Laufzeit): 0 Euro

Datenautomatik: ja, aber deaktivierbar

Aktion endet am 16.07.2021 um 16:00 Uhr

Der Tarif beinhaltet eine Allnet-Flat, Sie telefonieren also völlig kostenfrei und verschicken so viele SMS, wie Sie möchten. Mit einem Datenvolumen von 8 GB kommen die meisten Handynutzer unterwegs völlig aus. Sie können sogar Netflix-Serien und Filme unterwegs streamen. Denn pro Gigabyte können Sie mobil etwa 4 Stunden streamen, wie Netflix angibt . Sie können entweder gleich einen 2-Jahres-Vertrag abschließen (ohne Anschlusspreis) oder den Tarif ohne Laufzeit wählen. Hierbei können Sie mit einer Frist von drei Monaten den Vertrag wieder kündigen, die Anschlussgebühr beträgt 19,99 Euro.



