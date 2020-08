7 Spiele gratis für das kommende Wochenende

Michael Söldner

Auch an diesem Wochenende lassen sich wieder zahlreiche Spiele kostenlos ausprobieren oder für immer behalten.

Vergrößern Rainbow Six: Siege kann am Wochenende kostenlos ausprobiert werden. © ubisoft.com

Bei den großen Spielevertriebsplattformen gibt es auch an diesem Wochenende wieder viele Titel, die kostenlos angespielt oder für immer behalten werden können. Bei Uplay lässt sich beispielsweise der beliebte Taktik-Shooter Rainbow Six: Siege am Wochenende kostenlos ausprobieren. Trotz steiler Lernkurve und frustigen Einstiegsmomenten lohnt sich ein Anspielen. Ubisoft bietet im Spiel für Anfänger eine Einsteiger-Playlist, in der nur Neulinge aufeinandertreffen. Bei Steam kann hingegen Two Point Hospital kostenlos ausprobiert werden. Der an Theme Hospital angelehnte Krankenhaus-Manager konfrontiert den Spieler mit der Koordinierung des gesamten Krankenhaus-Alltags.

Nur für die Dauer des Wochenendes kostenlos ist zudem Hunter's Arena: Legends. Dabei handelt es sich um ein Online-Rollenspiel, welches aber auch Battle-Royale-Elemente aufgreift. Wer hingegen auf der Suche nach Spielen ist, die dauerhaft behalten werden können, kann sich ebenfalls freuen: Im Epic Games Store gibt es den ersten Teil der neugestarteten Hitman-Reihe zum kostenlosen Download. Ebenfalls als Geschenk gibt es dort die Shadowrun Collection, die aus drei Rollenspielen Returns, Dragonfall und Hong Kong mit Cyberpunk-Setting besteht.

