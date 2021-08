7 Gratis-Spiele für Prime-Mitglieder im September

Michael Söldner

Mitglieder von Amazon Prime können sich im September wieder über viele neue Gratis-Spiele für den PC freuen.

Vergrößern Amazon schenkt Prime-Mitgliedern sieben Spiele im September 2021 © Amazon

Wer für ein kostenpflichtigen Prime-Abo bei Amazon zahlt, bekommt neben weiteren Vorzügen auch monatlich mehrere Gratis-Spiele für den PC. Amazon hat die Neuzugänge für den September bekannt gegeben. Demnach erwarten Prime-Mitglieder gleich sieben kostenlose Spiele. Alle Spiele bleiben dauerhaft im Besitz des Spielers. Voraussetzung ist die Prime-Mitgliedschaft (für 69 Euro/Jahr bzw. 7,99 Euro/Monat).

Ein Highlight ist dabei sicherlich das 2D-Adventure „Sam & Max Hit the Road“ aus dem Jahr 1993. Darin begeben sich die beiden Freelance-Polizisten auf einen spannenden Einsatz mit viel Augenzwinkern. Dazu kommt mit „Candleman The Complete Journey“ ein einzigartiges Puzzle-Jump-and-Run. In der Rolle einer kleinen Kerze, die nur für zehn Sekunden brennen kann, müssen zahlreiche Umgebungen erkundet werden.

Bei „Puzzle Agent“ ist hingegen der Name Programm: Das sehr schön gezeichnete Spiel stellt Nutzer vor kryptische Herausforderungen. Klassische Adventurekost erwartet Spieler hingegen in „Geheimakte Tunguska 2“. Die Welt steht darin kurz vor einer Katastrophe. Die Ereignisse im Spiel führen den Spieler auf mehrere Kontinente und sogar durch mehrere Jahrhunderte.

Wird hingegen lokale Multiplayer-Action gesucht, so bietet sich mit „Tools Up!“ ebenfalls ein passendes Spiel. Hier müssen Spieler zusammen gegen die Zeit eine wilde Renovierungs-Party schmeißen. Wer hingegen textlastige Mystery-Spiele bevorzugt, sollte sich unbedingt „Unmemory“ anschauen.

Als letzter Titel steht „Knockout City“ von EA auf dem Programm. Darin können Fans des Sports Völkerball ihrer Leidenschaft frönen. Doch die Prime-Inhalte für Spieler beschränken sich nicht nur auf Gratis-Spiele, auch Extra-Inhalte werden angeboten. So werden für „Genshin Impact“ beispielsweise digitale Inhalte gratis offeriert, auch für „Madden NFL 22“ stehen Gaming Packs mit Zusatzinhalten zur Verfügung.



