7 GB LTE-Tarif für 7,99 Euro und jederzeit kündbar: Nur bis morgen

Dennis Steimels

Nur noch bis morgen finden Sie auf sim.de diesen günstigen und flexiblen Handytarif mit 7 GB LTE-Datenvolumen, den Sie jederzeit wieder kündigen können. Wir haben die Details für Sie.

Vergrößern 7 GB LTE für 7,99 Euro im Angebot © GaudiLab/Shutterstock.com

Nur bis morgen um 23.59 Uhr erhöht der Mobilfunkanbieter sim.de den Tarif LTE ALL 6 GB auf 7 GB LTE-Datenvolumen und reduziert gleichzeitig den Preis von 14,99 auf nur 7,99 Euro pro Monat. Weil sim.de die Mehrwertsteuer-Senkung von 19 auf 16 Prozent an Sie weiter gibt, wird der Monatsbeitrag sogar noch geringer. Dass das besonders günstig ist, beweist der Tarifrechner bestätigt, denn ähnliche Angebote sind immer teurer. Die Aktion endet 17. Juli 2020 um 23:59 Uhr.

Hier geht's zum sim.de-Angebot: 7 GB LTE für nur 7,99 Euro (jederzeit kündbar)

LTE-Tarif mit 7 GB für 7,99 Euro: Das sind die Konditionen

Anbieter: sim.de



Netz: O2



Datenvolumen: 7 GB mit LTE bis zu 50 Mbit/s



Flat Telefonie & SMS



Flat EU-Roaming



7,99 Euro Grundgebühr pro Monat



Ohne Laufzeit (Frist: 3 Monate) oder 24 Monate

Anschlussgebühr (24 Monate): 0 Euro

Anschlussgebühr (ohne Laufzeit): 19,99 Euro

Datenautomatik: ja, aber deaktivierbar

Aktion endet am 17.07.2020 um 23:59 Uhr



Der Tarif beinhaltet eine Allnet-Flat, Sie können entsprechend kostenlos und unbegrenzt telefonieren sowie SMS schreiben. Ein Datenvolumen von 7 GB reicht für die meisten Handy-Nutzer völlig aus. Sie können unterwegs über Google Maps navigieren, Whatsapp, Instagram, Facebook und Co nutzen, Musik über Spotify streamen und sogar so manche Videos mobil über Youtube und Netflix schauen. Den Tarif können Sie bei Bedarf jederzeit wieder kündigen mit einer Frist von 3 Monaten. Alternativ können Sie auch einen klassischen 2-Jahres-Vertrag abschließen, hier fällt dann auch keine Anschlussgebühr an.



Hier geht's zum sim.de-Angebot: 7 GB LTE für nur 7,99 Euro (jederzeit kündbar)

