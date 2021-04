65 Euro gespart: 3 Spiele gratis im Epic Games Store

Panagiotis Kolokythas

Epic Games Store verschenkt in dieser Woche gleich drei neue Spiele. Fans von Adventure-Spielen dürfen sich freuen.

Vergrößern Epic Games Store verschenkt drei Spiele in dieser Woche

Im Epic Games Store gibt es wieder eine Woche lang neue PC-Spiele gratis, dieses Mal auch Leckerbissen für Fans von Adventure-Games. Gleich drei Spiele im Gesamtwert von 65 Euro sind kostenlos erhältlich, genau genommen eigentlich mehr, denn darunter befindet sich auch eine Spielesammlung. Von der deutschen Spieleschmiede Deadalic Entertainment gibt es die beiden Spiele "Deponia: The Complete Journey" und "Ken Follett´s The Pillars of the Earth" . Hinzu kommt das Indie-Spiel "The First Tree".

Die Spiele können noch bis zum 22. April 2021, 16:59 Uhr der eigenen Epic-Games-Spielebibliothek hinzugefügt werden und verbleiben dann dauerhaft im Besitz des Spielers. Am 22. April folgen dann diese beiden Gratis-Spiele: "Hand of Fate 2" und "Alien: Isolation".



Spiel 1 gratis: Deponia - The Complete Journey (Wert: 24,99 Euro)

Aus der Spielbeschreibung:

Erlebe Rufus' aufregende Abenteuer erstmals in einer Gesamtausgabe mit vielen neuen Features, die nicht nur eingefleischte Adventure-Fans, sondern auch Neulinge in diesem Genre begeistern werden. Deponia: The Complete Journey enthält mehr als vier Stunden Entwicklerkommentare, eine Deponia-Weltkarte, mit deren Hilfe Spieler direkt einzelne Kapitel des Spiels auswählen können, eine umfassende grafische Questübersicht, Hilfebildschirme für Minispiele, ein neues Startmenü, neue versteckte Sammelobjekte, Linux-Unterstützung, sechs neue von Poki geschriebene und gesungene Songs und Videos mit Blicken hinter die Kulissen. Zum Gratis-Download im Epic Games Store

Spiel 2 gratis: Ken Follett´s The Pillars of the Earth (Wert: 29,99 Euro)

Aus der Spielbeschreibung:

England im 12. Jahrhundert: In einer Zeit von Armut und Krieg errichtet ein Dorf eine Kathedrale, die der Bevölkerung Sicherheit bringen soll. Im Kampf ums Überleben verflechten sich die Schicksale. Eine Adaption von Ken Folletts internationalem Bestseller „Die Säulen der Erde“. Zum Gratis-Download im Epic Games Store



Spiel 3 gratis: The First Tree (Wert: 9,99 Euro)

Aus der Spielbeschreibung: Du spielst eine Füchsin auf einer ergreifenden und schönen Reise, die an der Quelle des Lebens ihren Höhepunkt findet und vielleicht zu einem Verständnis des Todes führt. Auf dem Weg dorthin kannst du Artefakte und Geschichten aus dem Leben des Sohnes entdecken, dessen Geschichte sich mit der Reise der Füchsin zum „Ersten Baum“ (The First Tree) verflechtet. Zum Gratis-Download im Epic Games Store