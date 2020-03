63 Euro gespart: 3 Spiele gratis im Epic Games Store

Panagiotis Kolokythas

Im Epic Games Store sind aktuell drei Spiele gratis erhältlich: World War Z und zwei Indie-Spiele.

Vergrößern World War Z ist ein Koop-Shooter für 4 Spieler © wwzgame.com/de/

Beim Epic Games Store sind dieses Mal gleich drei neue Spiele für eine Woche lang kostenlos erhältlich. Bis zum 2. April, 17 Uhr können die Windows-Spiele World War Z, Figment und Tormentor x Punisher der eigenen Epic-Games-Spielebibliothek hinzugefügt und dauerhaft behalten und gespielt werden. Der Gesamtwert der Geschenke: etwa 63 Euro.

Bei World War Z handelt es sich um einen Koop-Shooter für 4 Personen, der von Saber Interactive (Publisher: Mad Dog Games) entwickelt wird. Das Spiel hat sich von dem gleichnamigen Film aus dem Jahre 2013 mit Brad Pitt inspirieren lassen. Die vier Spieler müssen sich in unterschiedlichen Szenarien gegen Horden von Zombies zur Wehr setzen. Dabei stehen insgesamt sechs verschiedene Charakterklassen zur Auswahl, wie etwa Revolverheld, Arzt, Bastler oder Schädlingskämpfer. Jede Klasse hat unterschiedliche besondere Fähigkeiten, die sich in den Missionen sinnvoll einsetzen lassen. Neben einer Story-basierten Kampagne bietet World War Z auch einen Modus, in dem Spieler gegen Spieler gegen Zombies antreten.

Zum Gratis-Download: World War Z



Die Entwickler von Bedtime Digital Games bezeichnen ihr Spiel Figment als "musikalisches Action-Adventure in den Tiefen des menschlichen Verstandes". Das Indie-Spiel bietet eine handgemalte Welt, in dem der Spieler die Alpträume der Spielfigur bekämpfen muss. Dazu müssen nicht nur Muskeln, sondern auch der Verstand genutzt werden.

Zum Gratis-Download: Figment

Rasant geht es im Indie-Spiel Tormentor x Punisher zu. Aus der Spielbeschreibung: "Alles im Tormentor X Punisher kann mit einem Treffer gekillt werden, Bosse ebenso wie du selbst. Bosse machen die Arena mit herbeigezauberten Fallen zur Hölle. Dämonen passen sich deinem Spielstil an und bestrafen dich. Bekämpfe deine Feinde mit Kombos und verdiene coole Upgrades."

Zum Gratis-Download: Tormentor x Punisher