René Resch

Den Fitness-Tracker Samsung Gear Fit 2 Pro gibt es bei Mediamarkt für kurze Zeit in der Preishammer-Aktion. Bei dem Angebot sparen Sie fast 60 Euro.

Vergrößern 60 Euro gespart: Samsung Gear Fit 2 Pro - Preishammer-Angebot © Mediamarkt

Beim Elektrofachhändler Mediamarkt gibt es am Abend vom 13. Februar ab 20 Uhr bis zum nächsten Tag um 8 Uhr früh wieder einen Preishammer. Dieses Mal handelt es sich um das den Fitness-Tracker Samsung Gear Fit 2 Pro. Das Fitness-Armband gibt es in der Aktionszeit zum Preis von 88 Euro. Das Produkt kann in zwei verschiedenen Farben sowie zwei verschiedenen Größen bestellt werden.



Beim Blick in den PC-WELT-Preisvergleich zeigt sich, dass es sich dabei um ein richtig gutes Angebot handelt. Im Preisvergleich bietet der nächstgünstigere Anbieter den Fitness-Tracker ab 147,93 Euro an - eine Ersparnis von fast 60 Euro (59,93 Euro).

Samsung Gear Fit 2 Pro

Fitness-Armband, Silikon, S

für 88 statt 111 Euro in Schwarz - Rot

Samsung Gear Fit 2 Pro

Fitness-Armband, Silikon, L

für 88 statt 111 Euro in Schwarz - Rot

Das Samsung Gear Fit 2 Pro Fitness-Armband kommt im dezenten Design, einem geringen Gewicht und einer, an den Arm angepassten, gewölbten Form. Neben einer Zeit-Anzeige und Fitness-Features, zeigt die Uhr auch auf dem Smartphone eingehende Nachrichten, erinnert an Termine, zeigt App-Benachrichtigungen und kann die Medienwiedergabe steuern. Ein toller Begleiter für Ihr Android-Smartphone oder iPhone. Weitere Informationen zum Wearable finden Sie hier:

Samsung Gear Sport, Fit 2 Pro und IconX vorgestellt



Mit dem PC-WELT-Deal-Alert verpassen Sie keine Schnäppchen mehr

Registrieren Sie sich auf deals.pcwelt.de für unseren Newsletter oder folgen dort den Anweisungen und aktivieren den Browser-Push, um jederzeit über die aktuellen Top-Angebote auf dem Laufenden zu bleiben. Natürlich kostenlos!



Weitere tolle Schnäppchen gibt es hier

Im PC-WELT-Schnäppchen-Bereich präsentieren wir Ihnen täglich die neuesten Spar-Angebote, Rabatt-Aktionen und andere Technik-Deals von verschiedenen Online-Händlern. Im Angebot finden Sie PCs, Notebook, Konsolen, Smartphones, Tablets, TVs, PC-Hardware oder auch Gadgets.