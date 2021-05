60 Euro gespart: NBA 2K21 (PC) gratis erhältlich

Panagiotis Kolokythas

Epic Games Store verschenkt in dieser Woche einen Sportspiel-Leckerbissen für Basketball-Fans: NBA 2K21.

Vergrößern NBA 2K21 ist gratis im Epic Games Store erhältlich © Epic Games Store / 2K

Im Epic Games Store gibt es auch in dieser Woche ein Spiel gratis. Dieses Mal sogar ein eher höherwertiges PC-Spiel, denn verschenkt wird die Basketball-Simulation NBA 2K21 im Wert von immerhin 60 Euro. Das Angebot gilt bis zum 27. Mai 2021, 17 Uhr deutscher Zeit. Bis dahin können Sie das Spiel einfach Ihrer Epic-Games-Spielebibliothek hinzufügen und es verbleibt dann dauerhaft in Ihrem Besitz.

NBA 2K21 gratis im Epic Games Store



Das PC-Sportspiel NBA 2K21 vom Publisher 2K und dem Entwicklerstudio Visual Concepts erschien Anfang September 2020. Aus der Produktbeschreibung: "NBA 2K21 ist die neueste Veröffentlichung der weltbekannten Bestseller-Reihe NBA 2K. Mit weiteren Verbesserungen am hochkarätigen Gameplay, Online-Features für Wettkämpfe und Community sowie tiefgehenden, abwechslungsreichen Spielmodi bietet NBA 2K21 ein unvergleichlich fesselndes Erlebnis, das alle Facetten des NBA-Basketballs und der Basketball-Kultur abdeckt - getreu dem Motto Everything is Game."

Im Modus "Meine Karriere" darf man im Spiel eine Karriere als Basketball-Profispieler starten und durchläuft alle Stationen und damit auch Höhen und Tiefen. Im Modus "Mein Team" kann eine komplette Basketball-Mannschaft zusammengestellt und gemanagt werden, die aus aktuellen und legendären NBA-Spielern besteht. Ziel ist es hier, das Team zur besten Mannschaft zu formen. Hinzu kommen noch viele weitere Modi, die für Abwechslung sorgen. Im Epic Games Store ist die Basisversion des Spiels kostenlos erhältlich.

Noch geheim: Das nächste Gratis-Spiel im Epic Games Store

Das nächste Gratis-Spiel gibt es im Epic Games Store dann ab dem 27. Mai 2021 ab 17:01 Uhr und dann wieder für eine Woche. Welcher Titel das sein wird, verrät Epic Games aber derzeit noch nicht. Das könnte auf eine größere Überraschung hindeuten, denn normalerweise werden die kommenden Gratis-Spiele immer im Voraus verraten.

NBA 2K21 gratis im Epic Games Store