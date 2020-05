60 Euro gespart: Borderlands-Spiele gratis im Epic Store

Panagiotis Kolokythas

Im Epic Store erwartet Spielefans ein neuer Gratis-Leckerbissen: Die Handsome-Collection von Borderlands wird verschenkt.

Vergrößern Borderlands: The Handsome Collection ist eine Woche lang gratis erhältlich

Nach GTA 5 und Civilization 6 ist im Epic Games Store nun für eine Woche die Spielesammlung Borderlands: The Handsome Collection kostenlos für alle Nutzer mit Epic-Games-Konto erhältlich. Normalerweise kostet der Titel 59,99 Euro. Bis zum 4. Juni, 17 Uhr deutscher Zeit darf die Sammlung aber kostenlos der eigenen Epic-Games-Spielebibliothek hinzugefügt werden und verbleibt dann auch im Besitz des Spielers. Einzige Bedingung: Man muss die Zwei-Faktor-Authentifizierung für sein Epic-Games-Profil aktiviert haben.

Gratis im Epic Games Store: Borderlands - The Handsome Collection

Borderlands: The Handsome Collection enthält die folgenden beide Spiele der Borderlands-Reihe: Borderlands 2 und Borderlands: The Pre-Sequel. Beide Spiele enthalten zudem eine Vielzahl von Bonusinhalten und einen Online-Koop-Modus für bis zu vier Spieler. Jedes Spiel für sich ist schon ziemlich umfangreich und das Durchspielen der beiden Titel dürfte Dutzende von Stunden dauern.

Aus der Spielbeschreibung für Borderlands 2:

Es ist an der Zeit, Handsome Jack auszuschalten. Suche deine Freunde zusammen, während du zügellos durch die Welt läufst und Unmengen an Beute und Waffen sammelst, um Pandora vor der finsteren Hyperion Corporation zu retten.

Und hier die Spielbeschreibung für Borderlands: The Pre-Sequel:

Begib dich in das Borderlands-Universum und bahne dir in diesem brandneuen Abenteuer deinen Weg, der dich bis zu Pandoras Mond in Borderlands: The Pre-Sequel führen wird!

Die empfohlenen Systemanforderungen für Borderlands: The Handsome Collection: Windows (XP, Vista, 7 oder 10), 2,3 GHz Quad-Core-CPU, 2 Gigabyte Arbetsspeicher, 20 Gigabyte freier Speicherplatz und eine DirectX-9-fähige Grafikkarte wie Geforce GTX 560 oder Radeon HD 5850.

Borderlands 3 im Angebot

Im Epic Games Store ist außerdem derzeit auch Borderlands 3 für 29,99 Euro statt 59,99 Euro erhältlich. Ebenso ist noch bis zum 11. Juni der Preis für die Deluxe-Edition von 79,99 Euro auf 39,99 Euro und für die Super-Deluxe-Edition von 99,99 Euro auf 49,99 Euro reduziert.