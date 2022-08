6.000 Magazine 1 Monat gratis lesen: Readly mit neuem Update noch besser

Die Magazin-Flatrate Readly schenkt heute allen PC-WELT-Lesern exklusiv 1 Monat gratis Lesevergnügen ohne Bindung. Das Angebot erhalten Sie nur über unseren Link.

Den meisten von Ihnen dürfte Readly ein Begriff sein. Das „Spotify der Magazine und Zeitungen“ ersetzt über 6.000 Abonnements mit nur einem einzigen. Für 11,99 im Monat lesen Sie Tausende Medien aus aller Welt unlimitiert, davon allein über 1000 aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mit Readly haben Sie mehr als einen ganzen Zeitungskiosk jeden Tag mit der neusten Ausgabe auf dem Smartphone, Tablet und Computer.



Als PC-WELT-Leser und -Leserin erhalten Sie heute einen noch besseren Deal als auf der Readly-Homepage. Statt 11,99 Euro lesen Sie den ersten Monat komplett kostenfrei und können theoretisch sogar direkt wieder kündigen. Ganz ohne Kosten und Risiko testen und lesen Sie also 4 Wochen lang Ihre Lieblingstitel.



Vergrößern Das Angebot von Readly ist mit über 6000 Titeln fast unerschöpflich. © Readly

Mehr als Flatrate: Readlys besondere Funktionen

Readly ist aber nicht nur Anlaufstelle fürs Lesen, sondern auch Ihr persönlicher Guide im Medien-Dschungel, der sich Ihren Interessen anpasst. Abonnenten profitieren mittlerweile von einem intelligenten Zeitungskiosk: Sie können im Entdecken-Feed wie auf Instagram neue Zeitungen und Magazine entdecken, die personalisiert zu Ihren Interessen vorgeschlagen werden. Ganz neu ist auch die Funktion „featured articles“. Das sind redaktionell ausgewählte Artikel für die schnelle Lektüre zwischendurch, wenn gerade die Zeit fehlt, ein ganzes Magazin zu durchblättern.



Mit der Offline-Lesen-Funktion können Sie zudem vorab Ihre Favoriten herunterladen, zum Beispiel für eine Reise ins Ausland oder einen Flug ohne Internet. Und dank der Möglichkeit, 5 Profile pro Abo zu verwalten, kann die ganze Familie mit nur einem Zugang lesen. Geräteübergreifend werden alle Ihre Favoriten synchronisiert. Nicht zuletzt lesen Sie übrigens auch alle alten Ausgaben der Magazine!



Damit ist Readly Marktführer der Lese-Flatrates in Europa.

Vorteil Qualitätsmedien: Welche Titel sind bei Readly dabei?

Readly legt starken Wert darauf, seriöse Nachrichtenquellen und hochwertigen Lesestoff anzubieten. Gerade in diesen Zeiten legen wieder vermehrt Nutzer Wert auf bezahlte Medien, die tiefgründige Recherchen bieten und qualitätsgeprüfte Nachrichtenquellen darstellen. Mit Readly bekommen Sie in diesem Zusammenhang einen einzigartigen Fundus an Qualitätsmedien für einen leistbaren Preis und über alle Genres hinweg.



Welche Titel sind bei Readly im Detail dabei? – hier ein kleiner Auszug.



Als PC-WELT-Leser empfehlen wir Ihnen natürlich die PC-WELT von IDG sowie das riesige Sortiment an Technologie-, Startup-, Finanz- Wirtschaftsmedien von Readly. Mit dabei sind unter anderem:



Hinzu kommen sämtliche andere Top-Genres wie Autos, Musik und Sport ebenso Nischen-Magazine aus Psychologie, Wohnen, Lifestyle oder Körper & Geist.

Vergrößern Alle Magazine und Zeitungen können bequem auch vom Smartphone und Tablet aus konsumiert werden. © Readly

Zu den TOP-Titeln gehören sicherlich jene:



Fast jede Woche kommen neue hinzu, ganz frisch ist zum Beispiel die „edition brand eins“, eine Wirtschaftszeitschrift mit Fokus auf neue Trends, Startups und der Verbindung von Technologie und Gesellschaft.



Und neuerdings übrigens auch etliche Regionalzeitungen wie etwa die “Rheinische Post”, „Hamburger Abendblatt Magazine“ oder “Sächsische Zeitung”.

Mit PC-WELT alle 6.000 Titel gratis lesen

Wie oben erwähnt, lesen Sie über unseren Partnerlink das ganze Readly-Sortiment 1 Monat lang gratis und ohne Bindung. Wenn Sie zufrieden sind, bezahlen Sie anschließend normal 11,99 Euro und können aber monatlich kündigen. Bei Nichtgefallen stornieren Sie innerhalb von 30 Tagen kostenfrei Ihre Testphase.