6 GB LTE-Handytarif für unter 8 Euro - monatlich kündbar

Günstiger bekommen Sie aktuell kein LTE-Datenvolumen von 6 GB. Wir verraten Ihnen, wo es den Handytarif mit Top-Konditionen gibt.

Handyvertrag.de stockt seinen Tarif LTE All 5 GB auf 6 GB LTE auf und reduziert die monatliche Grundgebühr von 12,99 auf nur 7,99 Euro. Laut Tarifrechner ist dies das aktuell beste Angebot mit einem solchen Datenvolumen. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, monatlich zu kündigen. Die Aktion läuft nur noch bis zum 18. Februar um 11 Uhr.

Der Tarif beinhaltet eine Allnet-Flat, Sie können entsprechend kostenlos und unbegrenzt telefonieren sowie SMS schreiben. Im Internet surfen Sie mit einer maximalen Geschwindigkeit von 50 Mbit/s im Netz von O2. Bei Handyvertrag.de können Sie entweder gleich einen 2-Jahresvertrag abschließen oder - wie oben bereits beschrieben - sich die Option offen halten, monatlich zu kündigen. In letzterem Fall wird eine einmalige Anschlussgebühr von 9,99 Euro fällig.

Mobilcom-Debitel bietet derzeit einen 1-GB-Tarif an - dieser ist aber als Tarif mit "unbegrenztem Datenvolumen" zu verstehen. Denn bis 1 GB Datenvolumen verbraucht ist, surfen Sie mit einer hohen Geschwindigkeit von 225 Mbit/s. Danach surfen Sie mit 1 Mbit/s weiter - völlig ohne Begrenzung! 1 Mbit/s reicht für alle aus, Sie können auch Serien und Filme beispielsweise über Netflix streamen. Allerdings nicht hochauflösend. Die meisten anderen Tarife drosseln so stark, dass im Netz surfen unmöglich macht. Alle weiteren Details erfahren Sie in diesem Artikel . Das Angebot gilt noch bis zum 11. Februar 23:59 Uhr.



Bei Mobilcom-Debitel gibt es außerdem einen 2 GB LTE-Tarif im Vodafone-Netz für lediglich 4,99 Euro monatlich ohne Anschlussgebühr. Der Tarif hat eine Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten.

Neuer Smartphone-Tarif

In unserem PC-WELT-Tarifrechner finden Sie den passenden Tarif für Ihr Smartphone anhand verschiedener Parameter wie gewünschtes Datenvolumen, Telefonie-Flatrate oder SMS-Flatrate finden Sie in Sollten Sie auch ein neues Handy suchen, können Sie Ihr Wunschmodell auch gleich angeben und mitbestellen.

Darüber hinaus gibt Ihnen der PC-WELT-Netzmonitor wertvolle Informationen zur Netz-Geschwindigkeit der einzelnen Mobilfunkbetreiber sowie zu Netzqualität und Netzabdeckung .

Im Netzmonitor finden Sie einen aktuellen Überblick über die tatsächlich erzielten Download-und Uploadgeschwindigkeiten in den einzelnen Netzen sowie die Netzqualität. Wenn Sie viel im Internet surfen oder Videos unterwegs streamen, ist vor allem eine geringe Ladezeit sowie eine niedrige Abbruchrate hilfreich. In diesen Punkten liegen die drei Konkurrenten nahezu gleichauf.

Anders sieht es bei der den durchschnittlich erreichten Down- und Uploadgeschwindigkeiten aus: Bei der Downloadgeschwindigkeit hat Telekom die Nase vor Vodafone und auf dem dritten Platz O2. In puncto Uploadgeschwindigkeit ist die Reihenfolge identisch.