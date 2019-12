5G in Deutschland nutzen: Die Netzkarte von Vodafone

Hans-Christian Dirscherl

Auf der Netzkarte von Vodafone können Sie sich für jede Adresse den verfügbaren Mobilfunkstandard und Festnetzanschluss anzeigen lassen. Jetzt auch für 5G.

Vergrößern Vodafone Netzwerkkarte: Hier surfen Sie mit 5G © Vodafone

Der Mobilfunkanbieter Vodafone hat seine Netzkarte um 5G erweitert. Auf der Netzkarte können Kunden und Technik-Fans online jederzeit sehen, in welchen Städten und Gemeinden und an welchen Standorten sie mit 5G im Mobilfunknetz von Vodafone surfen können. Außerdem zeigt die Karte alle anderen verfügbaren Mobilfunkstandards und den jeweils verfügbaren Festnetzanschluss an.



Hier geht es zur Vodafone-Netzkarte. Scrollen Sie etwas nach unten bis zu „Zeig mir die Netzkarte.“ In dem sich dann öffnenden Fenster geben Sie eine genaue Adresse mit Ort, Straße und Hausnummer ein. Als Ergebnis sehen Sie dann die verfügbare Mobilfunkverbindung und den verfügbaren Festnetzanschluss für den gewünschten Ort.



Wichtig für Landwirte und Industrie-Konzerne: Ab sofort zeigt die Vodafone-Netzkarte auch, wo das Maschinennetz (Narrowband IoT) in Deutschland verfügbar ist. Das Netz speziell für die kosten- und energiesparende Vernetzung von Gegenständen und Sensoren im Internet der Dinge ist heute auf 95 Prozent der Fläche verfügbar.



Aktuell baut Vodafone sein 5G-Mobilfunknetz vor allem in Berlin, Frankfurt in Düsseldorf aus. Bis zum Ende des Geschäftsjahres will Vodafone 5G an 120 Mobilfunk-Stationen mit 300 5G-Antennen anbieten. Derzeit sind es 60 5G-Stationen mit insgesamt über 150 5G-Antennen, Mitte November waren es noch 60 5G-Stationen mit rund 140 5G-Antennen.

Einen genaueren Überblick über den 5G-Ausbau von Vodafone finden Sie in dieser Nachricht. Über den 5G-Ausbaustand der Deutschen Telekom informieren wir Sie dagegen in dieser Meldung. Wie es bei Telefónica Deutschland/O2 mit dem 5G-Ausbau aussieht, steht wiederum in diesem Bericht. Anders als Vodafone und Deutsche Telekom bietet O2 derzeit seinen Kunden noch kein 5G in Deutschland an.



