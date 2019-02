5G-Auktion in Deutschland geht in die heiße Phase

Panagiotis Kolokythas

Die Bundesnetzagentur hat vier Unternehmen für die 5G-Auktion zugelassen. Auch einen Termin für die Auktion gibt es.

Die 5G-Frequenzen sollen ab dem 19. März 2019 um 10 Uhr in Mainz versteigert werden. Allerdings ist derzeit noch unklar, ob die Auktion tatsächlich an diesem Tag beginnen kann, denn es gibt mehrere Eilanträge der an der Auktion beteiligten Unternehmen und je nach den Entscheidungen der Gerichte könnte sich der Auktionsbeginn noch verzögern. Solche Eilanträge haben etwa Teléfonica,Vodafone und die Telekom gestellt. In den Eilanträgen geht es vor allem um die Ausbau-Auflagen.

Konkret werden bei der Auktion 420 Megahertz aus den Bereichen 2 Gigahertz bis 3,6 Gigahertz versteigert. „Durch die Vergabe der Frequenzressourcen wird Planungs- und Investitionssicherheit geschaffen und eine frühzeitige Nutzbarkeit der Frequenzen sichergestellt um einen schnellen, flexiblen und bedarfsgerechten 5G-Rollout in Deutschland zu ermöglichen“, so die Bundesnetzagentur.

Die Bundesnetzagentur erwartet einen raschen Ausbau der Netze. Die Auflagen für die 5G-Frequenzen hatte die Bundesnetzagentur bereits Ende November 2018 öffentlich gemacht. Alle Unternehmen, die an der Versteigerung der Frequenzen teilnehmen, verpflichten sich unter anderem dazu, bis Ende 2022 mindestens 98 Prozent aller Haushalte je Bundesland mit mindestens 100 Mbit/s zu versorgen. In diesem Zeitraum müssen auch mindestens 1.000 5G-Basisstationen und 500 Basisstation mit mindestens 100 Mbit/s in „weißen Flecken“ in Betrieb genommen werden. Auch alle Bundesautobahnen und bis spätestens Ende 2024 alle Schienenwerke müssen versorgt werden.



Die Auktion selbst findet im Dienstgebäude der Bundesnetzagentur statt. Über den Stand der Versteigerung will die Bundesnetzagentur die Öffentlichkeit täglich über ihre Internetseite auf dem Laufenden halten.

5G-Versteigerung: Vier Unternehmen bieten mit