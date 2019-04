5G-Auktion: So viele Milliarden Euro wurden bereits geboten

Panagiotis Kolokythas

Die 5G-Frequenzauktion in Deutschland geht in die dritte Woche. Hier erfahren Sie, wie viel die Auktionsteilnehmer bereits ausgegeben haben.

Vergrößern 5G-Frequenzauktion in Deutschland gestartet © Bundesnetzagentur

Die 5G-Auktion in Deutschland war vor zwei Wochen am Dienstagvormittag (19.3.2019) um 10 Uhr offiziell gestartet. Seit dem bieten die Vertreter der vier Unternehmen, die bei der Auktion mitmachen, an jedem Werktag und sollen so Milliarden Euro in die Staatskasse spülen. Konkret nehmen an der Auktion die Deutsche Telekom, Vodafone, Telefónica Deutschland und 1&1 teil.

Sie möchten wissen, wie viele Milliarden Euro die vier Unternehmen für die 5G-Frequenzen ausgeben? Die Versteigerung wird wahrscheinlich mehrere Wochen andauern. Erwartet werden Einnahmen von mindestens 4 Milliarden Euro. Wahrscheinlicher sind aber Gesamteinnahmen von weit über 5 Milliarden Euro, weil die 5G-Frequenzen künftig eine immense Rolle für den Erfolg der beteiligten Unternehmen spielen werden.



Bei der ersten Runde hatten die Teilnehmer noch insgesamt 233 Millionen Euro geboten. Mittlerweile haben bereits über 100 Versteigerungsrunden stattgefunden (Stand, 2. April, 8 Uhr) und die 2-Milliarden-Euro-Marke wurde überschritten. Hier die Ergebnisse der letzten Runden:

Runde 103: 2.135.998.000 Euro

Runde 102: 2.106.886.000 Euro

Runde 101: 2.063.706.000 Euro



Mit jeder Runde steigen natürlich die einzelnen Gebote für die Blöcke aus den Frequenzbereichen 2 GHZ und 3,6 GHz. Begehrteste Frequenzen sind die Blöcke 24A bis 29K im Frequenzbereich 3,6 Gigahertz, hier liegen die Gebote im zweistelligen Millionenbereich.

Das höchste Gebot für einen einzelnen Frequenzblock stammt bisher von 1&1: 114.946.000 Millionen Euro für Block 07A 2 GHz (2 x 5 MHz abstrakt). Jeweils 109.230.000 Euro haben Vodafone für Block 01A 2 GHz und die Telekom für den Block 02A 2 GHz geboten.



Die Bundesnetzagentur informiert übrigens auf dieser Seite die Öffentlichkeit nach jeder Auktionsrunde auf den Cent genau, wie viel Euro die Unternehmen ausgegeben haben.

So läuft die Versteigerung

Das Prozedere grob erklärt: Alle an der Auktion beteiligten Unternehmen geben in jeder Runde für jeweils alle 41 Frequenzblöcke ihre jeweiligen Gebote ab. Dabei befinden sich die Bieter in voneinander getrennten Räumen. Die Gebote müssen in vorgegebenen Gebotsschritten abgegeben werden. Die Mindestgebot pro Block liegt zwischen 1,7 Millionen Euro und 5 Millionen Euro. Eine Runde endet jeweils nach einer Stunde.

Die gesamte Versteigerung endet, sobald auf keinen Block mehr neue Gebote abgegeben werden. Aus diesem Grund ist schwer abschätzbar, wie lange die Auktion dauern wird.



Sie merken: Es ist durchaus spannend zu beobachten, wie viele Millionen und Milliarden Euro sich die Unternehmen in den einzelnen Runden um die Ohren schlagen.



Konkret werden bei der Auktion 420 Megahertz aus den Bereichen 2 Gigahertz bis 3,6 Gigahertz versteigert. „Durch die Vergabe der Frequenzressourcen wird Planungs- und Investitionssicherheit geschaffen und eine frühzeitige Nutzbarkeit der Frequenzen sichergestellt um einen schnellen, flexiblen und bedarfsgerechten 5G-Rollout in Deutschland zu ermöglichen“, so die Bundesnetzagentur.

