540 Euro gespart: Xiaomi-TV 55 Zoll mit Smart-Speakern inkl. 20-GB-Handytarif

Bei O2 erhalten Sie aktuell einen Xiaomi-TV mit 55 Zoll, Smart-Speaker-Set und 20-GB-Tarif für effektiv unter 5 Euro im Monat.

Vergrößern Xiaomi-TV + Smart-Speaker-Set inkl. 20 GB LTE-Volumen zu Top-Konditionen © O2

Das ist die Ersparnis: Für den Xiaomi Mi TV P1 55 zahlen Sie einmalig 3 Euro. Die Zahlung des zugehörigen 20 GB-Handytarifs erfolgt in Raten von 31,99 Euro monatlich. Insgesamt kostet das Paket über die Laufzeit von 24 Monaten 810,66 Euro. Wenn man den Wechselbonus von O2 mit einberechnet, der 100 Euro beträgt, kostet das Paket nur noch 710,66 Euro. Sie sparen mindestens 543 Euro mit diesem Angebot (Genaueres weiter unten)! Das Angebot gilt noch bis 07.12.21 - die Wechselbonus-Aktion läuft noch bis 29.11.21.



Bei O2 erhalten Sie aktuell den Xiaomi Mi TV P1 in 55 Zoll inklusive Tarif mit 20 GB LTE-Volumen zu Top-Konditionen. Noch bis zum 7. Dezember 2021 gib es Xiaomi Mi Smart-Speaker obendrauf. So gibt es den Xiaomi-TV, das Speaker-Set und den O2-Tarif "Free M mit 20 GB" für die monatlichen Tarif-Gebühren von nur 31,99 Euro sowie der einmaligen Zuzahlung von 3 Euro für die Geräte. Der Anschlusspreis entfällt, die Versandkosten betragen für die Speditionslieferung 39,90 Euro.

Effektiv zahlen Sie für den TV, die Speaker sowie dem Tarif unter 5 Euro im Monat, wie wir an dieser Stelle erklären.



Als Geräte erhalten Sie zum Tarif den Xiaomi Mi TV P1 mit 55 Zoll sowie das Smart-Speaker-Set des Herstellers. Alle Geräte werden über den Google Assistant gesteuert und haben Chromecast-Technik, für perfektes Streaming direkt an Board. Als Betriebssystem bietet der Android-TV 10.0 und kann so auf das breite Portfolio an Apps aus dem Play-Store von Google zurückgreifen - der TV und die Speaker lassen sich also in Kombination gut in Ihr Smart-Home integrieren.



Eckdaten zum Xiaomi Mi TV P1 55: Der Smart-TV besitzt 55 Zoll LED-Panel mit Quantum-Dot, 4K-Auflösung und 60 Hertz. Weiterhin bietet das Gerät HDR10+, Dolby Vision und HLG, DTS, Dolby Digital, WLAN sowie Bluetooth 5.0. Neben dem Tripple-Tuner sind auch genügend Anschlüsse vorhanden: 3 x HDMI, 1 x Composite-Video, 1 x Digital Audio Out (optisch), 1 x Kopfhörer, 2 x USB 2.0, LAN sowie 1 x CI. Die Lautsprecher bieten 2 x 10 Watt Ausgangsleistung. Abmessungen und Gewicht (mit Standfuß): 123,5 x 78,2 x 28,5 cm, 11,9 kg. Als Energieverbrauch gibt der Hersteller 84 - 115 kWh auf 1000 Stunden an.



Tarif-Details : Den TV und die Speaker erhalten Sie im Tarif „Free M“ inklusive 20 GB Highspeed-Datenvolumen mit Download-Geschwindigkeiten von bis zu 300 Mbit/s im Netz von O2. Also ausreichend Datenvolumen, um verschiedene Dienste wie Musik- und Videostreaming zu nutzen und auch mal einen größeren Download von unterwegs aus zu tätigen. Weiterhin erhalten Sie eine Telefon- & SMS-Flatrate in alle deutschen Netze inklusive EU-Roaming. O2 schenkt Ihnen zum Tarif außerdem einen Monat "Unlimited GB".



Bitte beachten: Wenn Ihr 20-GB-Datenvolumen vollständig genutzt wurde, surfen Sie mit schleichenden 32 kbit/s weiter.

Die Effektivrechnung: Xiaomi-TV mit 20-GB-Tarif für unter 5 Euro pro Monat

Die einmaligen Kosten für die Geräte sowie Versandkosten betragen insgesamt 42,90 Euro. Als Grundgebühr zahlen Sie 31,99 Euro monatlich (bei einer Ratenzahlung von 24 Monaten). Insgesamt belaufen sich die Kosten dann auf 810,66 Euro für die 24-monatige Vertragslaufzeit. Wenn Sie zusätzlich von dem 100 Euro-Wechselbonus für O2 Neukunden profitieren können, belaufen sich die Kosten nur noch auf 710,66 Euro.



Hierbei handelt es sich um einen richtig starken Tarif-Deal - wie der PC-WELT-Preisvergleich verrät, erhalten Sie den Smart-TV von Xiaomi beim günstigsten Anbieter derzeit für 520 Euro, einen einzelnen Xiaomi Smart-Speaker erhalten Sie ab 37 Euro Einzelpreis. Das Speaker Set hat also einen Wert von mindestens 74 Euro. Wenn Sie nun die Gerätepreise von den Gesamtkosten abziehen, zahlen Sie umgerechnet nur noch 116,66 Euro bzw. 4,86 Euro effektiv im Monat - ein toller Deal für den großen Smart-TV, das Smart-Speaker-Set und des fairen O2-Tarifs mit Allnet-Flat und 20 GB Highspeed-Datenvolumen mit bis zu 300 Mbit/s Geschwindigkeit.

