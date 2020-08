50% schneller: Alle Infos zu Nvidia RTX 3000 - Leistung, Release, Preise

Sebastian Schenzinger

Der Launch von Nvidias nächster Gaming-Grafikkarten der Ampere-Generation Geforce RTX 3000 steht kurz bevor. Wir fassen alle Infos zu den möglichen Hardware-Spezifikationen, Leistungswerten, Preisen und dem vermutlichen Start-Termin zusammen.

Vergrößern Nvidia dürfte die RTX 3000 Ampere in kürze präsentieren, Gerüchte sprechen von einer Leistungssteigerung von bis zu 50 Prozent. © Nvidia

Vor ziemlich genau zwei Jahren stellte Nvidia auf der Gamescom 2018 mit den drei Modellen RTX 2080 Ti, RTX 2080 und RTX 2070 alias "Turing" die ersten Grafikkarten mit hardwareseitigem Raytracing-Support vor. Ein knappes Jahr später erfolgte eine Neuauflage von vier Modelle als SUPER-Variante, um auf die Veröffentlichung von AMDs Navi GPUs zu reagieren. Am 01. September soll es jetzt endlich so weit sein und der Nachfolger, in Form der RTX-3000-Generation das Licht der Welt erblicken. Im folgenden fassen wir alle bisherigen Leaks und Gerüchte zu möglichen Modellen, Hardware-Spezifikationen, Leistungsdaten und Preisen zum Marktstart zusammen.

Vorstellung am 01 September und verfügbar ab Mitte September

Am 10. August veröffentlichte Nvidia auf dem offiziellen Nividia GeForce Twitter-Account einen acht sekündigen Teaser, der auf die Ankündigung von der nächsten Grafikkarten-Generation "Ampere" hindeutet. Gleichzeitig hat der Hersteller auf der offiziellen Seite einen Countdown von 21 Tagen gestartet, der am 01. September um 18 Uhr endet. In Kombination mit dem Satz "Look back before looking forward" lässt das viel Spekulationsfreiraum.

Blicken wir 21 Jahre zurück auf den 31. August 1999. An diesem Tag stellte Nvidia mit der GeForce 256 die aller erste GeForce-Grafikkarte vor, welche einen enormen Leistungssprung im Vergleich zu ihrem Vorgänger "Riva" mit sich brachte. Es ist ist also gut möglich, dass Nvidia 21 Jahre später, am 31. August 2020, den Beginn einer neuen Ära einläuten will. Darauf deutet auch der Teaser selbst hin, in dem eine animierte Supernova zu sehen ist, gefolgt vom viermaligen Ticken einer Uhr.

Vergrößern Nvidias Ultimate Countdown deutet auf eine Vorstellung von RTX 3000 Ampere am 01. September hin. © Nvidia

Eine Supernova entsteht, wenn ein massenreicher Stern das Ende seiner Lebenszeit erreicht hat und in einer gewaltigen Explosion vergeht. Bei einer Supernova des Typ-II enstehen durch die gewaltigen Kräfte Elemente, die schwerer sind als Eisen, die nicht auf andere Weise - wie zum Beispiel Kernfusion - entstehen können. Eine Supernova steht also nicht nur für ein Ende, sondern auch für die Entstehung etwas Neuem.

Das Ticken der Uhr lässt sich auf mehrere Art uns Weisen interpretieren. Zunächst einmal natürlich dem Näherrücken von etwas Neuem, also der Ankündigung der nächsten Grafikkarten-Generation. Die Anzahl der Schläge, also vier, könnte aber auch für einen Veröffentlichungstermin in vier Wochen stehen, eine Woche nach der Ankündigung. Oder aber Nvidia will am 31. August vier neue Modelle der Welt präsentieren.

Grafikkarten-Vergleich 2020: Die besten Gamer-GPUs im Test - mit Rangliste

Bisherige Gerüchte von wccftech und Gamers Nexus gingen von einem Release der ersten Grafikkarte Mitte September aus, gefolgt von weiteren Modellen Ende September und Anfang Oktober. Allerdings galt zu diesem Zeitpunkt noch der 09. September als Vorstellungstermin als wahrscheinlich. Da die Präsentation jetzt aber mir hoher Wahrscheinlichkeit schon am 31. August statt findet, ist es gut möglich, dass der Release auch eine Woche früher ist. In der folgenden Tabelle haben wir Ihnen die vermuteten Termine zusammengefasst:

Datum Fahrplan 01. September Vorstellung von RTX 3000 Ampere Mitte September (17. September) Release der GeForce RTX 3080 10 GB 2. Hälfte September Release der GeForce RTX 3090 24 GB und der RTX 3070 Ti 8 GB 1. Hälfte Oktober Release der GeForce RTX 3080 20 GB tbd Release der GeForce RTX 3070 Ti 16 GB und der RTX 3070 8 GB

Bis zu 48 GByte GDDR6X Videospeicher und 5376 Cuda-Cores

Durch unzählige Gerüchte und Leaks in den letzten Wochen, die 3DCenter zusammengetragen hat, ergibt sich mittlerweile ein ganz gutes Gesamtbild über die geplanten Modelle inklusive deren Ausstattung. So ist wohl zunächst mit sechs RTX 3000 Grafikkarten und einer Ampere-Titan als Prosumer-GPU zu rechnen. So wie es aussieht, will Nvidia die RTX 3080 und die RTX 3070 Ti jeweils mit zwei unterschiedlichen Speicherausstattungen auflegen. Der spätere Release-Termin der Varianten mit doppelt so großem Videospeicher lässt darauf schließen, dass diese zu Beginn der Entwicklung gar nicht geplant waren. Die Bekanntgabe, dass AMD Big Navi wohl auf bis zu 16 GB VRAM setzt, könnte Nvidia dazu bewegt haben, eine zweite Variante mit doppelt so großem Speicher aufzulegen.

Ein Tweet von kopite7kimi legt nahe, dass Nvidia nicht vor hat, beide Varianten der RTX 3080 und der RTX 3070 Ti als Founders Edition aufzulegen. Es ist also nur mit Custom-Modellen der Boardpartner zu rechnen, welche 20 GB bei der RTX 3080 beziehungsweise 16 GB auf der RTX 3070 Ti verbaut haben. Das würde auch erklären, warum der Release der RTX 3080 20 GB auf drei bis vier Wochen nach der Veröffentlichung des kleineren Modells datiert ist, da Custom-Modelle generell erst ein paar Wochen später auf den Markt kommen.

Günstigen Gaming-PC zusammenstellen: Die besten Hardware-Konfigurationen

Die Anzahl der Rechenkerne soll von 4352 (RTX 2080 Ti) auf 5248 (RTX 3090) ansteigen und im gleichen Zug sollen sich die Streaming Multiprozessoren von 68 auf 82 erhöhen. Beim unbeschnittenen Chip GA102 (Ampere-Titan) sollen es sogar 5376 Cuda-Kerne und 84 Streaming-Prozessoren sein. Hier lässt sich ein interessantes Zahlenspiel aufstellen: Vor 21 Jahren hat Nvidia wie bereits oben aufgeführt die GeForce 256 veröffentlicht. Multipliziert man 21 mit 256 kommt man auf 5376, also die Anzahl der Cuda-Kerne einer Ampere-Titan. Gleichzeitig ist die Quersumme von 5376 wiederum 21. Vollkommen unabhängig von irgendwelchen Rechnungen, haben wir in der folgenden Tabelle alle bisher "bekannten" Daten für Sie aufgeführt.

Hinweis: Bei allen Informationen und auf der Benennung der Grafikkarten selber handelt es sich bisher nur um unbestätigte Gerüchte.

Name Chip Board Cuda-Kerne Streaming-Prozessoren Speicherinterface Speichergröße Speichertyp Ampere-Titan GA102 PG133 5376 84 384-bit 48 GB GDDR6X GeForce RTX 3090 GA102 PG132-10 5248 82 384-bit 24 GB GDDR6X GeForce RTX 3080 20 GB GA102 PG132-20 4352 68 320-bit 20 GB GDDR6X GeForce RTX 3080 10 GB GA102 PG132-30 4352 68 320-bit 10 GB GDDR6X GeForce RTX 3070 Ti 16 GB GA104 PG142-0 3072 48 256-bit 16 GB GDDR6X GeForce RTX 3070 Ti 8 GB GA104 PG142-10 3072 48 256-bit 8 GB GDDR6X GeForce RTX 3070 GA104 PG190-10 2816-2944 44-46 256-bit 8 GB GDDR6

Bis zu 50 Prozent höhere Leistung in Aussicht

Technische Spezifikationen lassen sich ja immer ganz schön lesen, was am Ende aber zählt ist, wie viel Leistung das Produkt in der Realität abliefert. Über die Leistung der neuen Grafikkarten gibt es viele Spekulationen, die jüngsten Zahlen stammen dabei von kopite7kimi. Laut seinem Tweet soll die RTX 3090 im Benchmark-Test Time Spy Extreme einen Grafik-Score von knapp 10000 Punkten erreichen. Eine RTX 2080 Ti schaffte es bei uns im gleichen Test auf 6762 Punkte, das entspräche einem 48 Prozent höheren Wert. Im gleichen Benchmark soll die RTX 3080 laut diesem Tweet an die 8600 Punkte herankommen. Eine RTX 2080 SUPER schaffte bei uns im Test als Vergleich einen Score von 5341 Punkten, das wären sogar 61 Prozent mehr.

Vergrößern Im Benchmark Time Spy Extreme soll die RTX 3090 knapp 50 Prozent schneller sein als die RTX 2080 Ti.

Man darf die Rechenleistung der neuen GPUs - sofern die Werte denn stimmen - aber nicht nur an einem Benchmark festmachen. Gerade in Spielen kann die Leistung deutlich abweichen und liegt normalerweise niedriger als in den optimierten Benchmark-Tests. Was sich aus den Werten aber herauslesen lässt, ist, dass die RTX 3090 und die RTX 3080 wohl nur 14 Prozent Leistung trennen und sie damit deutlich näher zusammenliegen als noch die RTX 2080 SUPER und die RTX 2080 Ti mit 21 Prozent Abstand.

Auch auf Geekbench sind bereits erste Messungen zu neuen Nvidia Grafikkarten aufgetaucht, die sich aber nicht so ganz mit den vermuteten Spezifikationen decken. So erreichte eine unbekannte GPU von Nvidia einen OpenCL-Score von 184.096 Punkten in Geekbench 5. Die Karte soll allerdings mit 24 GB Videospeicher und 7552 Shader-Einheiten ausgestattet gewesen sein, was nicht so ganz zu den vermuteten Spezifikationen passt. Eine zweite GPU von Nvidia hat im gleichen Test 141.654 Punkte erreicht, wobei das Programm 46,8 GB Videospeicher und 6912 Shader-Einheiten ausgelesen hat, auch das deckt sich nicht mit den geleakten Informationen. Trotzdem ein kurzer Vergleich: Eine RTX 2080 Ti schafft es laut Datenbank auf 129.019 Punkte.

Beste QHD-Grafikkarte 2020: Gamer-GPUs für 1440p ab 300 Euro im Vergleichs-Test

Im Bezug auf die Raytracing-Leistung lassen sich bisher noch nicht viele Informationen finden. Nur in einem Video auf dem YouTube-Kanal Moore's Law Is Dead ist davon die Rede, dass sich die Anzahl der RT-Cores nicht wirklich erhöhen soll. Stattdessen soll die Rechenleistung pro RT-Core deutlich ansteigen. Der Referent spricht davon, dass die RTX 3000 GPUs die Brechung von Licht bis zu vier Mal schneller berechnen können als noch ihr direkter Vorgänger. Die Berechnung von Raytracing-Effekten wie Global Illumination, Godrays, Reflektionen oder Schatten soll außerdem parallel ablaufen können und weniger Leistung benötigen, was die Performance noch einmal steigern soll.

Sehr hohe Leistungsaufnahme und neuer 12-Pin-Stromanschluss

Die chinesische Webseite FCPOWERUP will erfahren haben, dass die kommenden RTX-3000-Grafikkarten mit einem ganz neuen 12-Pin-Stromanschluss auf den Markt kommen sollen. Bisher haben GPUs immer auf 6+2-Pin-Anschlüsse gesetzt. TechPowerUp soll aus einer industrienahen Quelle das Gerücht bestätigt bekommen haben. Der neue Stromanschluss soll das Kabel-Management bei High-End-Grafikkarten verbessern, da nur noch ein einzelnes Kabel nötig wäre. Ob der 12-Pin-Anschluss nur bei den Founder Editions zum Einsatz kommt oder ob Nvidia den neuen Anschluss den Board-Partnern zwingend vorschreibt, bleibt abzuwarten.

Der neue Anschluss soll sich aus zwei trennbaren 6-Pins zusammensetzen und eine maximale Leistung von 400 Watt bereitstellen können. Pro Pin soll eine maximale Last von 8,5 Ampere möglich sein. Da aktuelle Netzteile keinen 12-Pin-Stecker bieten, müssen die PSU-Hersteller modulare Kabel nachreichen. Nvidia will aber den Grafikkarten wohl auch einen entsprechenden Adapter beilegen, damit Nutzer nicht dazu gezwungen sind, ihre nicht-modularen Netzteile auszutauschen.

Vergrößern Für die High-End-GPUs der RTX-3000-Serie dürfte ein neuer 12-Pin-Anschluss nötig sein. © FCPOWERUP

Die Leistungsaufnahme der neuen Modelle soll laut Igor`s Lab dabei Nvidia untypisch sehr hoch liegen. Igor spricht bei der RTX 3090 von einer TDP von 350 Watt und bei den beiden RTX 3080 Modellen von einer TDP von 320 Watt. Das wäre eine enorme Steigerung im Vergleich zur Vorgängergeneration, sowohl die RTX 2080 Ti, als auch die RTX 2080 SUPER sind von Nvidia nämlich mit 250 Watt spezifiziert. Das stellt dementsprechend auch sehr hohe Anforderungen an das Kühldesign der Grafikkarte, um die Wäre abführen zu können. So soll allein der Kühlkörper der RTX 3090 mit einem Preis von 150 US-Dollar zu Buche schlagen.

Der Grund für die hohe Leistungsaufnahme mag in der Fertigung begründet liegen. Lange Zeit ist man davon ausgegangen, dass Nvidia die RTX 3000 Grafikchips im 7nm-Verfahren bei TSMC und Samsung fertigen lässt. kopite7kimi will jedoch in Erfahrung gebracht haben, dass alle Ampere-Chips ausschließlich bei Samsung im 8nm-Verfahren hergestellt werden.

Neues Design für die Founders Edition und erstes Custom-Design gesichtet

Vergrößern Wird so die Founders Edition der Nvidia GeForce RTX 3080 aussehen? © chiphell.com

Dementsprechend hat Nvidia den Kühlkörper für die Founders Edition von Grund auf überarbeitet und setzt dabei auf einen sehr ungewöhnlichen Ansatz. Erste Fotos einer RTX 3080 sind bereits im Juni im chinesischen Forum Chiphell aufgetaucht, auf denen die Vorder- und die Rückseite der Grafikkarte zu sehen ist. Auffallend sind die als V angeordneten Kühlrippen, welche die Abwärme eher ins Gehäuse befördern dürften als wie bisher gehabt aus dem Grafikslotblech heraus. Außerdem soll auf beiden Seite der GPU ein Kühler zum Einsatz kommen, was besondere Herausforderungen an die Platine und Bauteile stellt, da dies den verfügbaren Platz deutlich einschränkt. Allerdings handelt es sich laut Igor's Lab dabei nur um eine von zwei möglichen Kühllösungen.

Vergrößern Videocardz will von ASUS ein vermeintliches Renderbild der GeForce RTX 3080 Ti ROG Strix erhalten haben. © Videocardz

Wir dürfen also gespannt bleiben, wie der Kühlkörper von RTX 3000 Ampere final aussehen wird. Videocardz hat ein erstes Bild eines Renderdesigns einer RTX 3080 Ti von ASUS veröffentlicht. Dabei handelt es sich noch um kein finales Produkt, sondern lediglich um einen Design-Vorschlag. Interessant ist auf jeden Fall der aufgedruckte Name RTX 3080 Ti, da diese Karte nach aktuellen Gerüchten RTX 3090 heißen soll. Ob ASUS auf den neuen 12-Pin-Anschluss setzt ist leider nicht ersichtlich. Es handelt sich aber auf jeden Fall um eine klassische Kühllösung mit Kühlkörper und Lüftern auf einer Seite des PCBs und nicht um den neuen Kühlansatz von Nvidia mit Lüftern auf beiden Seiten der Grafikkarte.

Wird Raytracing endlich bezahlbar?

Auch wenn extrem viele Gerüchte zu den RTX 3000 Karten im Internet kursieren, gibt es noch keine Informationen zu den Preisen, die Nvidia für die neuen GPUs ausrufen könnte. Laut Igor`s Lab soll jedoch allein der Preis für den Kühlkörper bereits bei 150 Euro liegen und 24 GB GDDR6X Videospeicher sind auch nicht gerade günstig. Wenn Nvidia wirklich auf ein ausgefallenes Kühldesign mit Lüftern auf beiden Seiten der Grafikkarte setzen sollte und dafür die Platinen speziell anfertigen muss, dann könnte es sich bei den Founder Editions um ein sehr teures Vergnügen handeln, aber das ist nur eine Vermutung.

Für gesalzene Preise spricht auch der Umstand, dass die Highend-Modelle wahrscheinlich keine AMD-Konkurrenz haben, sodass Nvidia Gaming-Enthusiasten ungestraft melken kann. Es ist also gut möglich, dass Nvidia für das Top-Modell GeForce RTX 3090 mit 24 GB VRAM an die Schmerzgrenze geht und 1999 Euro kassiert.



Letztendlich muss sich auch noch zeigen, in wie weit sich die Folgen von Covid-19 auf die Preise des Grafikkartenmarkts auswirken und ob die Hersteller in der Lage sind, zum Release genügend Chips zur Verfügung zu stellen. Die preisliche Gestaltung von Nvidia könnte auch sehr stark von AMDs kommenden Big Navi Grafikkarten abhängen, mit denen allerdings erst gegen Ende des Jahres zu rechnen ist.