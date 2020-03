50-Zoll-4K-Fernseher morgen bei Aldi für nur 299 Euro

Hans-Christian Dirscherl

Aldi verkauft ab morgen einen 50 Zoll großen Smart TV mit 4K Ultra HD Auflösung. Und das für unter 300 Euro!

Vergrößern Aldi: 50-Zoll-4K-Smart-TV zum Hammerpreis © Aldi

Ab morgen (26.03.2020) verkaufen Aldi Nord und Aldi Süd nicht nur einen alltagstauglichen PC, ein Rundum-sorglos-Notebook und ein starkes Gaming-Notebook, sondern auch einen 50-Zoll-4K-Smart-TV! Zu einem wirklich spannenden Preis. Der Medion Life X15060 ist ein 50 Zoll (125,7 cm Bildschirmdiagonale) großer Fernseher, der mit 4K Ultra HD auflöst. Das sollte 3840 x 2160 Bildpunkte bedeuten, obwohl Aldi keine konkreten Werte nennt. Für Maße und Gewicht mit Füßen nennt Aldi folgende Werte: 112,7 x 72,2 x 27 cm und 11,1 kg. Ein Triple-Tuner für den TV-Empfang via Kabel, Satellit und Antenne ist ebenfalls verbaut.



Der Smart-TV Medion Life X15060 unterstützt Dolby Vision und HDR (High Dynamic Range). Das „smart“ in seiner Beschreibung verdient sich der Fernseher mit einem WLAN-Chip und den entsprechenden Apps, beispielsweise für Netflix und Amazon Prime Video.

Preis und Verfügbarkeit: Aldi Nord und Aldi Süd verkaufen den Medion Life X15060 ab dem 26. März 2020 für 299 Euro. Aldi gibt drei Jahre Garantie.

Lohnt sich das Angebot?

Wie ein Blick in unseren Preisvergleich beweist, sind 299 Euro für einen 50-Zoll-Smart-TV mit 4K-Auflösung ein sehr guter Preis. Falls Sie also gerade jetzt einen neuen Fernseher suchen - obwohl die Fußball-EM verschoben wird - dann sollten Sie dieses Angebot in Erwägung ziehen. Zumal Aldi drei Jahre Garantie gibt.

Darauf sollten Sie außerdem achten:

Es handelt sich hierbei um Aktionsartikel, dessen Verfügbarkeit in den Filialen begrenzt ist - darauf weist Aldi Süd an dieser Stelle explizit hin . So kann es passieren, dass dieser Fernseher bereits am Vormittag ausverkauft sein wird. Sie sollten also schnell sein, wenn Sie das Angebot nutzen möchten.

Aufgrund der aktuellen Coronakrise gelten teilweise besondere Bestimmungen beim Einkauf in den Filialen. Die Anzahl der Menschen, die sich gleichzeitig im Supermarkt aufhalten dürfen, ist teilweise limitiert. In einigen Filialen darf man auch nur noch mit Einkaufswagen den Laden betreten. Achten Sie außerdem auf den Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Menschen. Wir empfehlen: Verbinden Sie den Fernseher-Kauf am besten mit einem "normalen" Einkauf, um unnötige Gänge zum Supermarkt zu vermeiden.

Weiteres starke Angebote bei Aldi ab dem 26. März 2020:

Neben diesem 4K-Fernseher können Sie morgen auch ein günstiges Samsung-Handy inklusive Micro-SD-Karte für schlappe 119 Euro erwerben. Und auch die PlayStation 4 inklusive zweitem Controller gibt's im Angebot für 199 Euro .