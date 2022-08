René Resch

Zur Back-to-School-Aktion von Avast erhalten Sie die Schutzpakete Avast One, Premium Security und SecureLine VPN mit 50 Prozent Rabatt.

Vergrößern 50 Prozent Rabatt: Back-to-School-Aktion bei Avast. © Avast

Bei den Antivirus-Spezialisten von Avast läuft aktuell eine Back-to-School-Aktion mit einigen Top-Deals. Bis zum 14. September 2022 erhalten Sie hier bis zu 50 Prozent Rabatt auf verschiedene beliebte Schutzpakete von Avast. Darunter Avast One, Premium Security oder Secure Line VPN. Was Sie bei den verschiedenen Paketen erhalten, klären wir in diesem Artikel.

Jetzt 50 Prozent sparen: Back-to-School-Aktion bei Avast

Back-to-School-Deal: Avast One

Avast One © Avast Den beliebten Komplettschutz Avast One erhalten Sie in verschiedenen Paketen für 5 bis 30 Geräte mit 50 Prozent Rabatt zu Preisen ab 3,75 Euro. Das Family-Paket für 30 Geräte gibt es für 4,99 Euro.

Back-to-School-Preis: ab 3,75 statt 7,50 Euro mtl.



Blockieren Sie Viren, Ransomware & Malware

Überwachen Sie Ihre Apps auf verdächtige Aktivitäten

Erweiterte Firewall zur Abwehr von Eindringlingen

Webcam-Schutz vor Spionageangriffen

Schützen Sie sich vor gefälschten und gefährlichen Webseiten

Geben Sie Ihren sensiblen Dateien zusätzlichen Schutz

Nutzen Sie unbegrenztes VPN mit 55 Standorten

Überwachen Sie Ihre Online-Konten auf Datenlecks

Aktualisieren Sie Ihre Treiber automatisch

Schützen Sie sich davor, von Werbeunternehmen verfolgt zu werden

Bereinigen und optimieren Sie Ihre Geräte

Back-to-School-Deal: Premium Security

Avast Premium Security © Avast Das Premium-Security-Paket von Avast mit Premium-Schutz für 10 Geräte erhalten Sie aktuell zum Schnäppchen-Preis von nur 3,89 Euro im Monat. Schutz für nur 1 Gerät erhalten Sie ab 3,05 Euro.

Back-to-School-Preis: ab 3,89 statt 7,83 Euro mtl.





Im Premium-Security-Paket erhalten Sie ähnlichen Schutz wie beim Avast-One-Paket allerdings ohne die Überwachung von Datenlecks, ohne die automatische Treiberaktualisierung, ohne den Schutz vor Werbeunternehmen und ohne die Bereinigung und Optimierung Ihrer Geräte – jedoch erhalten Sie damit Schutz für 10 Geräte zu einem ähnlichen Preis wie für 5 Geräte im Avast-One-Paket.

Back-to-School-Deal: SecureLine VPN

Avast SecureLine VPN © Avast Auch den VPN-Schutz der Firma Avast erhalten Sie aktuell zu Top-Preisen. Für das günstigste Paket zahlen Sie aktuell 46,80 statt 93,99 Euro im Jahr, mit Schutz für 10 Geräte. Back-to-School-Preis: ab 3,90 statt 7,83 Euro mtl.

Ihre Online-Aktivitäten und Surfgewohnheiten sind für Unternehmen und Kriminelle gleichermaßen wertvoll. Mit der VPN-Software von Avast verbergen Sie Ihre IP-Adresse, schützen Sie Ihre WLAN-Verbindung, verbessern Sie Ihre Privatsphäre und erhalten Zugriff auf Ihre Lieblingsinhalte, wo immer Sie sind. SecureLine VPN bietet den optimalen Schutz für Ihre digitale Identität.

Jetzt 50 Prozent sparen: Back-to-School-Aktion bei Avast

Mit dem PC-WELT-Deal-Alert verpassen Sie keine Schnäppchen mehr

Registrieren Sie sich auf deals.pcwelt.de für unseren Newsletter oder folgen dort den Anweisungen und aktivieren Sie den Browser-Push, um jederzeit über die aktuellen Top-Angebote auf dem Laufenden zu bleiben. Natürlich kostenlos!

Weitere tolle Schnäppchen gibt es hier

Im PC-WELT-Schnäppchen-Bereich präsentieren wir Ihnen täglich die neuesten Spar-Angebote, Rabatt-Aktionen und andere Technik-Deals von verschiedenen Onlinehändlern. Im Angebot finden Sie PCs, Notebook, Konsolen, Smartphones, Tablets, TVs, PC-Hardware oder auch Gadgets.