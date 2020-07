50 Euro günstiger: Externe 4-TB-HDD von Seagate bei Amazon im Angebot

René Resch

Bei Amazon erhalten Sie aktuell eine externe 4-TB-Festplatte von Seagate zum reduzierten Hammer-Preis - Sie sparen 50 Euro.

Vergrößern 50 Euro gespart: Externe 4-TB-HDD zum Dealpreis © Seagate / Amazon

Beim Versandriesen Amazon läuft vom 1. bis 15. Juli 2020 die große Sommerangebote-Aktion. Während der Verkaufsaktion gibt es dabei täglich auf viele Produkte Rabatte von bis zu 40 Prozent.

Aktuell gibt es die portable Festplatte Seagate Backup Plus mit 4 TB Speicherplatz in der Farbe Gold zum reduzierten Preis für 94,99 statt 144,99 Euro. Sie sparen bei diesem Amazon-Sommerangebot also 50 Euro gegenüber der UVP. Auch der PC-WELT-Preisvergleich bestätigt: günstiger als bei Amazon gibt es die externe Festplatte aktuell nirgends.



Seagate Backup Plus Portable

portable Festplatte, 4 TB, 2,5 Zoll, USB 3.0, PC & Mac, Gold

für 94,99 statt 144,99 Euro



Weitere Top-Deals der Sommeraktion von Amazon

Viele weitere Highlights der aktuellen Sommerangebote-Aktion finden Sie in unserem Aktions-Sammelartikel. Dieser erhält täglich ein Update mit den neuesten und besten Aktions-Deals:



Amazon Sommerangebote: Die aktuellen Technik-Highlights

Mit dem PC-WELT-Deal-Alert verpassen Sie keine Schnäppchen mehr

Registrieren Sie sich auf deals.pcwelt.de für unseren Newsletter oder folgen dort den Anweisungen und aktivieren den Browser-Push, um jederzeit über die aktuellen Top-Angebote auf dem Laufenden zu bleiben. Natürlich kostenlos!



Weitere tolle Schnäppchen gibt es hier

Im PC-WELT-Schnäppchen-Bereich präsentieren wir Ihnen täglich die neuesten Spar-Angebote, Rabatt-Aktionen und andere Technik-Deals von verschiedenen Online-Händlern. Im Angebot finden Sie PCs, Notebook, Konsolen, Smartphones, Tablets, TVs, PC-Hardware oder auch Gadgets.