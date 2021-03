5 Gratis-Spiele für Xbox mit diesem einfachen Trick

Denise Bergert

Mit einem einfachen Trick können sich Xbox-Live-Gold-Besitzer fünf zusätzliche Gratis-Spiele sichern.

Vergrößern Xbox Live Gold-Besitzer und Game Pass Ultimate-Besitzer bekommen fünf zusätzliche Gratis-Spiele. © Microsoft

Wer eine Xbox-Live-Gold-Mitgliedschaft oder einen Xbox Game Pass Ultimate besitzt, kann sich mit wenigen Klicks fünf zusätzliche Gratis-Spiele sichern. Die Titel werden in Japan, Argentinien und Korea kostenlos angeboten. Da sie nicht über einen Region-Lock verfügen, können sie auch in anderen Ländern heruntergeladen und gespielt werden. Konkret handelt es sich um die folgenden Xbox-360-Spiele:

de Blob 2 ( Japan )

Stacking ( Japan )

Costume Quest ( Japan )

Sensible World of Soccer ( Südkorea )

Ikaruga ( Argentinien )

Der kostenlose Download der Spiele für Xbox One, Xbox Series X und Xbox Series S erfolgt über die oben angegebenen Links am PC. Nutzer melden sich einfach im Microsoft Store an, folgen den Links im Anschluss in den jeweiligen Länder-Store und wählen dort die jeweilige Region aus. Voraussetzung, um von den Angeboten zu profitieren, ist allerdings eine Xbox Live Gold-Mitgliedschaft oder ein Xbox Game Pass Ultimate. Wurden das Microsoft-Store-Login und das Abonnement erkannt, werden die fünf Spiele nach dem Klick auf den Link als Gratis-Download angezeigt und können heruntergeladen werden.

Eine Xbox Live Gold-Mitgliedschaft benötigen Xbox-Besitzer, wenn sie online spielen wollen. Als Vergünstigungen winken vier kostenlose Spiele pro Monat, früheren Zugriff auf Beta-Versionen und Demos sowie exklusive Rabatte im Xbox Store. Xbox Live Gold kostet monatlich 6,99 Euro. Der Xbox Game Pass Ultimate schlägt monatlich mit 12,99 Euro zu Buche, der erste Monat kann jedoch zum vergünstigten Preis von einem Euro getestet werden. Im Umfang enthalten sind eine Xbox Live Gold-Mitgliedschaft eine EA Play-Mitgliedschaft und Zugriff auf eine Spiele-Bibliothek mit 100 Titeln.