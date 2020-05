5 GB LTE im Telekom-Netz für nur 9,99 Euro + Readly gratis

Dennis Steimels

Günstiger bekommen Sie ein solches Datenvolumen im besten Telekom-Netz derzeit nirgends! Zusätzlich gibt es Readly 3 Monate gratis! Hier erfahren Sie alle Details.

Der Anbieter Klarmobil schenkt Ihnen derzeit 2 GB Datenvolumen auf seine kleinen Tarife. So bekommen Sie aktuell statt 3 ganze 5 GB LTE-Datenvolumen für den günstigen Preis von nur 9,99 Euro pro Monat. Laut Tarifrechner sind ähnliche Angebote im Telekom-Netz immer deutlich teurer. Tipp: Wer den Vertrag bei Klarmobil abschließt, der bekommt zusätzlich noch Readly für 3 Monate kostenlos dazu, um tausende Magazine und Zeitungen in der App zu konsumieren - PC-WELT ist übrigens auch dabei. Das Tarif-Angebot gilt noch bis zum 24. Mai.



5 GB LTE im Telekom-Netz für 9,99 Euro: Das sind die Konditionen

Netz: Telekom

Anbieter: Klarmobil

Datenvolumen: 5 GB mit LTE 25 Mbit/s



Flat Telefonie & SMS



Flat EU-Roaming

19,99 Euro einmalige Anschlussgebühr

9,99 Euro Grundgebühr pro Monat

Laufzeit: 24 Monate



kostenlose Rufnummermitnahme

Readly gratis bei Vertragsabschluss bis 30.06.2020



Mit einem Datenvolumen von 5 GB kommen Sie im Alltag sehr gut zurecht. Sie können bedenkenlos im Netz surfen, WhatsApp und Instagram nutzen und Musik oder Podcasts streamen. Sie können außerdem so viel telefonieren und SMS schreiben, wie Sie wollen. Die Geschwindigkeit könnte etwas höher sein, aber 25 Mbit/s reichen für nahezu alle Tätigkeiten im Netz völlig aus. Optional können Sie die Geschwindigkeit für 3 Euro auf 50 Mbit/s verdoppeln. Die Vertragslaufzeit liegt bei 24 Monaten, ab dem 25. Monat steigt der Monatsbeitrag auf 19,99 Euro. Denken Sie deshalb daran, falls gewünscht, rechtzeitig zu kündigen.



Wer etwas mehr Datenvolumen sucht, der findet bei Klarmobil auch 7 und 12 GB Datenvolumen im Angebot , diese Tarife kosten 14,99 und 19,99 Euro pro Monat.



