5 Euro geschenkt mit neuer Lidl-Plus-App

Panagiotis Kolokythas

Die Lidl-Plus-App ist ab sofort bundesweit nutzbar. Zum Start erhalten die Nutzer einen 5-Euro-Gutschein für den Einkauf.

Vergrößern Die Rabatt-App Lidl Plus ist für iOS und Android verfügbar © r.classen / Shutterstock.com

Nach regionalen Tests ist die Rabatt-App Lidl Plus des Discounters Lidl ab sofort auch bundesweit nutzbar. Die App ist hier im Google Play Store für Android und hier im Apple App-Store für iOS erhältlich. Als Willkommensrabatt erhalten alle Nutzer einen Gutschein in Höhe von 5 Euro, den sie bei ihrem nächsten Einkauf (mindestens 25 Euro) dann einlösen dürfen. Der Willkommensrabatt ist innerhalb der ersten 14 Tage nach der Registrierung für die Lidl-Plus-App gültig. Ausgenommen vom Rabatt sind Tabakwaren, Zeitschriften, Säuglingsnahrung, Bücher, Pfand, Telefon- und Gutscheinkarten.

Beim nächsten Einkauf bei Lidl muss der Willkommensrabatt zunächst aktiviert werden. An der Kasse lösen Sie den 5-Euro-Rabatt dann in Verbindung mit der ebenfalls in der Rabatt-App hinterlegten digitalen Lidl-Plus-Karte ein.



Mit der Lidl-Plus-App sollen die Nutzer noch mehr bei Einkäufen beim Discounter sparen können. Besonders eifrige "Rabattsammler" schalten mit ihren Käufen immer mehr Coupons frei. Dazu gibt es etwa zusätzliche Rabatte auf wöchentlich wechselnde Artikel, digitale Rubbellose mit Überraschungen, diverse freischaltbare und zeitlich begrenzt einlösbare Coupons, den Lidl-Prospekt digital in der App und diverse andere Extra-Aktionen.

Aktuell nur in Berlin und Brandenburg (demnächst dann überall) können in der App auch digitale Kassenbons hinterlegt werden. Dazu muss beim Bezahlen an der Kasse die digitale Lidl-Plus-Kundenkarte mit eingescannt werden, danach wandert der Kassenbon auch in die App.