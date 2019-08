4K Video Downloader: Videos im Wunschformat speichern

René Resch

Der 4K Video Downloader ist ein starkes kostenloses Tool, um Videos oder Musik-Stücke von bekannten Streaming-, Musik-, oder Video-Plattformen herunterzuladen und im Wunschformat abzuspeichern.

Wenn Sie nach einer großartigen Möglichkeit suchen um Videos, Audios, Playlisten oder Kanäle von Youtube, Facebook, Vimeo, Soundcloud, Flickr, Tumblr, Twitch, Dailymotion oder anderen Video-Plattformen in hoher Qualität herunterzuladen könnte Ihre Suche mit der folgenden Software beendet sein. Denn mit dem 4K Video Downloader von 4Kdownload.com erhalten Sie ein starkes Werkzeug, mit dem Sie Videos bequem herunterladen und in dem von Ihnen gewählten Wunschformat als HD-Video oder Audio-Datei abspeichern können.

Videos überall genießen – auch offline

Durch das herunterladen der Videos sind Sie in der Lage die Videos auf Geräten wie Ihrem HD-TV, PC, iPad, iPhone, Android-Smartphone oder ähnlichen Geräten zu speichern und bei Bedarf abzuspielen, dazu brauchen Sie dann auch keine Internet-Verbindung als Voraussetzung mehr. In welcher Qualität und Auflösung Sie das Video herunterladen bleibt Ihnen überlassen, selbst HD-Formate wie 720p, 1080p, 4K- und selbst 8K-Videos sind dabei kein Problem. Und das speichern könnte mit dem 4K Video Downloader einfacher nicht sein – kopieren Sie einfach den Videolink aus Ihrer Browser-Leiste und klicken auf „Link einfügen“. Fertig.

Auch Untertitel lassen sich im .srt-Fomat gleich mit herunterladen. Die gespeicherten Untertitel können Sie dann einfach in ein einzelnes Video einbetten. Sie haben aber auch die Möglichkeit, die Funktion für ganze Playlisten mit nur einem Klick zu aktivieren.

Mit dem 4K Video Downloader lässt sich auch Musik prima abspeichern

Und auch bei der Umwandlung werden Ihnen mit der Software kaum Grenzen gesetzt. So können Sie die heruntergeladenen Videos oder komplette Youtube-Playlisten in Formaten wie MP4, MKV, M4A, FLV, 3GP oder dem beliebten MP3-Format abspeichern und so beispielsweise nur die gewollte Audio-Spur behalten – in bester verfügbarer Qualität.

Mit dem 4K Video Downloader können Sie auch direkt in der Software Youtube-Kanäle abonnieren und laden somit immer automatisch die neuesten Videos des abonnierten Kanals herunter.

Wie sie komplette Youtube-Playlisten mit dem 4K Video Downloader im MP3-Format herunterladen wird im folgenden Video gut erklärt:



4K Video Downloader bietet noch mehr

Wenn Sie noch immer nicht 100 Prozent von der Funktionalität der Software überzeugt sind, sollten Sie sich diese weiteren herausragenden Funktionen des 4K Video Downloaders umbedingt ansehen:

Direkte Übertragung auf iTunes

Mit der Software können Sie die heruntergeladenen Videos oder Musik-Stücke direkt in Ihre iTunes-Bibliothek übertragen und so auf Ihren Apple-Geräten verwenden.





In-App Proxy-Einrichtung

Direkt in der Software haben Sie die Möglichkeit einen Proxy-Server festzulegen. So erhalten Sie auch Zugriff auf Videos oder Lieder, die in Ihrer Region normalerweise nicht verfügbar wären.





Intelligenter Modus

Durch das aktivieren des „Intelligenten Modus“ werden Ihre bevorzugten Einstellungen auf alle weiteren Downloads angewandt und sparen damit eine Menge Zeit.

3D- und 360°-Videos herunterladen

Mit der Software lassen sich nicht nur normale Video-Formate herunterladen. Der 4K Video Downloader kann auch 3D- und 360°-Videos speichern und abspielen.

Die Software gibt es für sämtliche Betriebssysteme in vielen Sprachen

Der 4K Video Downloader ist eine plattformunabhängige Anwendung. Egal ob Linux, macOS oder natürlich Windows. Die Software ist für alle gängigen Betriebssysteme verfügbar. Und zwar in 13 verschiedenen Sprachen.

Features der Premium-Variante

Die Software können Sie so lange Sie wollen natürlich kostenlos testen. Falls Sie mit der Software zufrieden sind können Sie sich mit der Premium-Variante vertraut machen. Mit dieser erhalten Sie eine lebenslange Lizenz die für drei Computer gültig ist. Einige Features sind nur mit dieser Lizenz verfügbar, darunter die folgenden:

Unbegrenztes Herunterladen von Playlisten, Kanälen und Untertiteln

Kanal-Abonnementfunktion

Sie erhalten immer die neuesten Updates der Software

Laden Sie sich den 4K Video Downloader noch heute kostenlos herunter:

Weitere tolle Apps von 4Kdownload.com

Auf der Webseite 4Kdownload.com finden Sie neben dem 4K Video Downloader noch viele weitere großartige Apps. Darunter die Programme: 4K Stogram, 4K Youtube to MP3, 4K Video to MP3 oder den 4K Slideshow Maker