40% Rabatt und 2x Speicher: Xmas-Sale bei Bitrix24

Hans-Christian Dirscherl

Mit Bitrix24 arbeiten Sie von überall aus. Über HD-Videoanrufe sprechen Sie dabei jederzeit sofort mit allen Kollegen und Kunden. Alternativ klappt das auch via Zoom. Bitrix24 gibt es jetzt für kurze Zeit bis zu 40 Prozent günstiger. Plus: Für PCW-Leser verdoppelt sich der Speicherplatz!

Partnerangebot Vergrößern Bis zum 31.12. gibt es die Bitrix24-Tarife deutlich günstiger. Plus: Doppelter Speicherplatz für PC-WELT- und Macwelt-Leser. Neue Funktionen gibt es ebenfalls! © Bitrix

Bitrix24 ist eine bewährte und umfassende Online-Lösung für das Aufgaben- und Projektmanagement sowie für die Zusammenarbeit in Unternehmen. Mit Bitrix24 arbeiten Sie von überall aus und können auch die Arbeitszeit online erfassen. Jetzt bekommen Sie die Bitrix24-Tarife bis zum 31. Dezember 2020 bis zu 40 Prozent günstiger. Außerdem bietet Bitrix24 neue Funktionen wie HD-Videoanrufe und Zoom-Integration. Extra-Plus: PC-WELT-Leser bekommen exklusiv doppelten Speicherplatz. Wir stellen die Neuerungen und die 40-Prozent-Sparangebote sowie den Extra-Bonus für PC-WELT-Leser vor.

Hier Bitrix24 mit bis zu 40 Prozent Rabatt buchen

Bitrix24 HD-Videoanrufe: Mit jedem von überall aus von Angesicht zu Angesicht reden

Mit den neuen Bitrix24-HD-Videoanrufen starten Sie ohne Vorbereitung sofort einen Videoanruf. Daran können bis zu 24 Personen teilnehmen, eine Videokonferenz ist also jederzeit möglich. Sie starten einen Anruf mit nur einem Klick direkt aus Bitrix24 heraus. Beispielsweise aus dem Bitrix24-Kalender oder aus einer Aufgabe. Sie wählen alle nötigen Teilnehmer aus und starten die Videokonferenz. So lassen sich Probleme, die während der Arbeit auftreten, sofort besprechen und lösen.



Kunden oder externe Mitarbeiter, die Bitrix24 nicht nutzen, lassen sich problemlos per Link zu einer Bitrix24-HD-Videokonferenz einladen. Dafür muss der Eingeladene weder eine App installieren noch sich registrieren.



Ein Video sagt mehr als tausend Worte. Hier sehen Sie, wie einfach Bitrix24-HD-Videoanrufe funktionieren:

Verbesserungen bei Aufgaben und Projekten

Bitrix24 hat Feintuning bei einigen seiner bereits vorhandenen Funktionen betrieben. So funktionieren nun beispielsweise die Zähler bei den Aufgaben genauer. Systemnachrichten zeigt Bitrix24 jetzt gezielt nur für diejenigen Nutzer an, für die sie wirklich wichtig sind. Bitrix24 hat die Aufgabenanzeige insgesamt weiterentwickelt, so dass nun vor allem die Personen, die die Aufgaben erledigen müssen, auf dem Laufenden bleiben.

Vergrößern Den Bereich "Aufgaben" hat Bitrix24 sinnvoll weiterentwickelt © Bitrix24

Wertvoll ist die Einbindung von Zoom-Konferenzen in die kostenpflichtigen Bitrix24-Tarife. Hierzu verbindet jeder Mitarbeiter sein eigenes Zoom-Konto mit Bitrix24. Sie können dann via Zoom direkt aus einem Chat oder einem CRM-Element via Zoom kommunizieren.

Vergrößern Das beliebte Videokonferenztool Zoom lässt sich problemlos integrieren © Bitrix24

Sie können Ihren Bitrix24-Kalender problemlos mit dem Kalender von Android, Google und iOS verbinden und synchronisieren. Damit haben Sie unterwegs immer alle Termine auf dem aktuellen Stand.

Vergrößern Die Kalendersynchronisierung klappt mit Google, Android und iOS © Bitrix24

Sonderangebot: Bitrix24 bis 40 Prozent günstiger bis 31.12.2020

Die Bitrix24-Tarife bekommen Sie bis einschließlich 31.12.2020 zwischen 30 und 40 Prozent günstiger. Den Preisnachlass erhalten sowohl Neukunden als auch Bestandskunden, wenn sie einen neuen Tarif abschließen. Die konkrete Höhe des Preisnachlasses hängt von der Dauer des Abonnements ab.



Einige Rechenbeispiele:



Sie buchen als Neukunde den Tarif Start+ für 12 Monate. Dann zahlen Sie insgesamt nur 202 Euro statt 288 Euro. Buchen Sie diesen Tarif sogar für 24 Monate, dann zahlen Sie 346 Euro statt 576 Euro.



Wählen Sie dagegen den Tarif Project+ für 12 Monate, dann werden nur 580 Euro statt der üblichen 828 Euro fällig. Bei 24 Monaten Laufzeit zahlen Sie wiederum 994 statt 1656 Euro.



Es lohnt sich also, jetzt zuzuschlagen. Bitrix24 bietet bereits in der günstigsten kommerziellen Variante Start+ eine Fülle von Funktionen. Auf dieser Seite können Sie sich detailliert über die Unterschiede zwischen den einzelnen Tarifen informieren.



Extra-Angebot für PC-WELT-Leser

Alle Neu-Kunden, die die Tarife CRM+ , Project+ und Standard für 1 oder 2 Jahre erwerben, können für die Abo-Laufzeit (1 oder 2 Jahre) den doppelten Speicherplatz erhalten. Um dieses Extra-Plus zu bekommen, müssen Sie eine E-Mail an Bitrix24 schreiben: info@bitrix24.de . Die Mail muss folgenden Betreff haben: #AngebotPcwelt.

Das Extra-Angebot für PC-WELT-Leser ist nur für Neuanmeldungen in der Zone .de.

