40 Euro gespart: Epic verschenkt Saints-Row-Spiel für PC

Panagiotis Kolokythas

Im Epic Games Store gibt es das PC-Spiel "Saints Row: The Third Remastered" aktuell gratis. Sie sparen 40 Euro!

Vergrößern Im Epic Games Store gratis: Saints Row The Third Remastered

Zum Start der Gamescom 2021 wurde überraschend der Reboot der Open-World-Spielereihe Saints Row angekündigt. Das Spiel wird am 25. Februar 2022 erscheinen und soll den bisher "größten, besten Saints-Row-Spielplatz aller Zeiten" bieten, wie die Entwickler zumindest versprechen.

Die Wartezeit bis dahin können sich Gamer mit einem Geschenk im Epic Games Store versüßen. Dort ist nämlich ab sofort und noch bis zum 2. September 2021 das Spiel "Saints Row: The Third Remastered" im Wert von 39,99 Euro gratis erhältlich. Sie können es also Ihrer Spielbibliothek hinzufügen und dort verbleibt es dann dauerhaft in Ihrem Besitz.

Es handelt sich um die aufpolierte und modernisierte Variante von "Saint Row: The Third", die mit dem Zusatz "Remastered" im Mai 2020 erschien. Aus der Spielbeschreibung, die deutlich macht, dass sich das Spiel an Erwachsene richtet:



"Erlebe das Komplettpaket, überarbeitet. Steelport, die ursprüngliche Stadt der Sünde, glänzt mehr denn je, während sie in Sex, Drogen und Waffen versinkt. Die Third Street Saints sind auf dem Höhepunkt ihrer Macht und du wirst sie anführen. Dies ist deine Stadt. Dies sind deine Regeln."

Weitere Spiele gratis im Epic Games Store

Zusätzlich sind noch folgende Spiele aktuell im Epic Games Store gratis erhältlich: