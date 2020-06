3dSen: Emulator bringt NES-Klassiker in die dritte Dimension

Michael Söldner

Der Emulator 3dSen macht aus flachen NES-Spielen dreidimensionale Erlebnisse, die sogar in VR funktionieren.

Vergrößern 3dSen macht aus flachen NES-Klassikern dreidimensionale Erlebnisse, sogar in VR. © geodstudio.net

Spiele aus der Ära des NES (Nintendo Entertainment System) waren meist auf 2D-Optik limitiert, entsprechend wurden viele Plattformer und Puzzlespiele für die Konsole veröffentlicht. Mit dem Emulator 3dSen lassen sich diese Klassiker dennoch in 3D erleben. Das für 8 Euro auf Steam erhältliche Programm macht aus den 8-Bit-Spielen für das NES dreidimensionale Erlebnisse. Das grundlegende Gameplay bleibt erhalten, doch die Spielwelt erhält durch eine automatische Umwandlung von Pixeln zu Voxel eine beeindruckende Tiefenwirkung.

3dSen ist mit vielen Klassikern kompatibel, auch in den letzten Jahren veröffentlichte Spiele wie Micro Mages oder Super Bat Puncher sind mit dem Emulator nutzbar. Große Anforderungen an die Hardware stellt das Programm hierfür nicht: Windows 7, ein Zweikern-Prozessor mit integrierter Grafik und 4 GB RAM genügen für eine flotte Darstellung. Linux und MacOS werden ebenfalls unterstützt. Wer das 3D-Erlebnis noch weiter verstärken möchte, kann auch die VR-Version von 3dSen für 17 Euro erstehen. Damit kann sich der Spieler mit seiner VR-Brille in der Voxelwelt umsehen und an die Szenerie herangehen. Nintendo scheint sich an diesem speziellen Emulator nicht zu stören, schließlich steht 3DSen schon seit einem Jahr als Early Access auf Steam bereit.

