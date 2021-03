3D XPoint: Micron will Speicherfabrik abstoßen

Michael Söldner

Der geplante Verkauf der 3D XPoint-Fabrik könnte das Ende der Speichertechnik von Intel und Micron bedeuten.

Vergrößern 3D XPoint könnte Geschichte sein, an Optane will Intel aber weiterhin festhalten. © intel.com

Mit 3D XPoint wollte der US-amerikanische Speicherhersteller Micron zusammen mit Intel eine nicht flüchtige Speichertechnologie etablieren, die mit einer geringen Speicherlatenz auskommt und sich im Vergleich zu NAND-Flash-Speicher häufiger überschreiben lässt. Die Vereinbarung über den 2015 erstmals vorgestellten Speicher lief jedoch Ende 2018 einvernehmlich zwischen beiden Unternehmen aus. Auch Micron sieht keine Zukunft mehr für 3D XPoint und will sich daher von der eigenen Fabrik im US-Bundesstaat Utah trennen . Künftig werde man sich stärker auf Datenzentren konzentrieren, 3D XPoint habe keine Zukunft mehr. Als Käufer für die Fabrik wird unter anderen Intel gehandelt. Schließlich war der Konzern bislang der einzige Kunde des Werks in Utah.

Micron hingegen will die in Zusammenhang mit 3D XPoint gewonnene Erfahrung in die Entwicklung anderer Speicherlösungen einfließen lassen. Intel will an seiner Optane-Reihe festhalten, die ebenfalls auf 3D XPoint aufbaut. Ein Verkauf der Fabrik soll noch in diesem Jahr erfolgen. Wie hoch die Investitionen in die nun nicht mehr benötigte Speichertechnik ausgefallen sind, bleibt offen. Micron will sich nach eigenen Angaben auf Speicher- und Storage-Lösungen für Rechenzentren konzentrieren. Die Abkehr von 3D XPoint soll die Markteinführung entsprechender Produkte beschleunigen. Konkrete Termine nannte Micron jedoch nicht.

