395 Euro sparen: Highspeed-Internet mit 250 MBit/s plus Netflix gratis

Michael Rupp

Langsames Internet zu Hause nervt. Doch allein mit dem Vorsatz, zu einem schnelleren Anbieter zu wechseln, ist es nicht getan. O2 hilft Ihnen mit hohen Preisnachlässen. Zusätzlich gibt es die Chance auf ein kostenloses Netflix-Abo.

Vergrößern Läuft Ihr Internetanschluss bereits 24 Monate, können Sie jederzeit zu O2 wechseln. © Telefónica

O2-Aktion: Bei Internetverträgen bis 240 Euro sparen

O2 rabattiert viele Festnetz-Internetverträge für DSL- und Kabelanschlüsse sowie LTE-basiertes HomeSpot-Internet. Hier gibt es alle Infos zu den Angeboten.

DSL bis 250 MBit/s für 24,99 Euro statt 44,99 Euro monatlich



12 Monate Netflix geschenkt

Wenn Sie zu Ihrem Internettarif das Angebot von O2 TV L hinzubuchen, erhalten Sie als Geschenk 12 Monate Netflix on top dazu. Sie erhalten eine Gutschrift über die Kosten für das Netflix-Abo. Und so funktioniert es: Bei Bestellung von O2 TV L mit einer Laufzeit von 12 Monaten erhalten Sie eine Gutschrift in Höhe von 155,88 Euro auf ein bestehendes oder neu angelegtes Netflix-Konto (Die Guthabenhöhe entspricht dem Preis des Netflix Standard Abos für 12 Monate).

O2 TV zubuchen und Netflix 12 Monate gratis erhalten

Über 100 Live-Sender mit O2 TV sehen

Als Add-on zu den rabattierten Internet-Angeboten bietet O2 das TV-Programm O2 TV L mit 100 Sendern von waipu.tv für die ganze Familie an. Gegen einen Aufpreis von 9,99 Euro haben Sie Zugriff auf Online-Fernsehen mit über 90 Sendern in HD. Sie streamen Filme, TV-Serien, Dokus und Kids-Entertainment auf bis zu vier Geräten gleichzeitig. Darüber hinaus bedienen Sie sich in Online-Mediatheken und mit der Aufnahmefunktion legen Sie Ihre eigene Mediathek an. Zusätzlich können Sie 12 Monate lang Netflix gratis nutzen - dies gilt für ein neues Netflix-Konto ebenso wie für ein schon vorhandenes. Die Mindestlaufzeit beträgt 12 Monate.



Internettarif + Live-Streaming mit O2 TV L + Netflix gratis

Raus aus dem alten Internetvertrag

Der Wechsel Ihres Internetprovider ist auch dann zulässig, wenn Sie bislang noch nicht gekündigt haben. Möglich macht es das neue Telekommunikationsgesetz: Seit dem 1. Dezember 2021 dürfen sich Internetverträge nicht mehr automatisch um ein ganzes Jahr verlängern. Dadurch kommen Sie nach der ersten Laufzeit monatlich aus dem Vertrag. Bei O2 haben Sie mit DSL- und Kabel-Internet sowie dem 5G-HomeSpot drei Techniken für schnelles Surfen daheim zu Auswahl. Zum Jahresbeginn profitieren Sie von bis zu 20 Euro Rabatt auf die Grundgebühr.

Rein ins schnelle Internet

Welche Internet-Flatrate zu Ihren Surfgewohnheiten passt, ermitteln Sie mit einem Verfügbarkeitscheck aller Internet-Optionen an Ihrem Wohnort. So können Sie zwischen DSL, Kabel und dem LTE/5G-Netz vergleichen und das gewünschte O2-Tarifpaket auswählen.

Der Nachlass auf die monatliche Grundgebühr beträgt abhängig vom Tarif in den ersten 12 Monaten zwischen 10 und 20 Euro. Das ergibt eine Gesamtersparnis von 120 oder 240 Euro. Für weitere Informationen zu den einzelnen Tarifen steuern Sie die Produktseiten direkt bei O2 an.

Ist ein schneller Internetzugang per Kabel bei Ihnen wegen baulicher Gegebenheiten nicht möglich? Oder spielt Ihr Vermieter nicht mit? Dann könnte der O2 HomeSpot etwas für Sie sein: Mit dem flexiblen Router für die Steckdose erfolgt die Internetanbindung an fast jedem Standort drahtlos per Funk. Sie surfen im WLAN über das LTE-Netz von O2. Kaum online gebucht, sind Sie auch schon online. Ohne Technikerbesuch und Kabel verlegen. Einen ausführlichen Test von O2 HomeSpot lesen Sie hier .

Vergrößern Der HomeSpot von O2 ist eine bequeme LTE/5G-Alternative zum fest verkabelten Internetanschluss via DSL oder TV-Kabel. © Telefónica

Zum Live-Streaming mit O2 TV L + Netflix gratis