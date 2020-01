337 Euro gespart: 29 Top-Spiele für nur 23 Euro

Panagiotis Kolokythas

Im Humble Bundle anlässlich der Waldbrände in Australien erhalten Sie 29 Spiele für nur 23 Euro. Und unterstützen einen guten Zweck!

Vergrößern Das Humble Australia Fire Relief Bundle ist nur eine Woche erhältlich

Die verheerenden Waldbrände in Australien sorgen weltweit für Bestürzung und Anteilnahme. Das Humble-Team hat nun reagiert und mit dem "Humble Australia Fire Relief Bundle" eine Sonderaktion gestartet, an der sich auch viele Publisher und Spieleentwickler beteiligen. Für kurze Zeit sind 29 Indie-Spiele für nur (mindestens) 22,38 Euro statt 360 Euro erhältlich.

Aufgrund des traurigen Anlasses gegen dieses Mal auch 100% aller Einnahmen dieser Aktion an Wohltätigkeitsorganisationen, die sich am Kampf gegen die Auswirkungen der Waldbrände für die in der Wildnis lebenden Tiere engagieren. Die Aktion soll damit die Organisationen WWF, Wires und RSPCA bei ihrer Arbeit unterstützen.

Zum Humble Australia Fire Relief Bundle

Um das Bundle zu erhalten, müssen Sie mindestens 22,38 Euro zahlen - sie können aber natürlich auch mehr Geld dafür ausgeben beziehungsweise so viel Geld, wie viel Ihnen die Spiele wert sind. Wie (fast) immer gilt auch: Sie erhalten nach der Zahlung die Steam-Keys, mit denen Sie die Spiele dann auf der Spieleplattform Steam freischaltet und dauerhaft Ihrer Spielebibliothek hinzufügen können. Das bedeutet auch: Selbst wenn Sie eines oder mehrere dieser Spiele bereits auf Steam besitzen, können Sie die nach dem Kauf des Humble-Bundles erhaltenen Steam-Schlüssel natürlich auch verschenken...

Alle Spiele sind für Windows verfügbar und viele der Spiele sind auch in Varianten für Linux und macOS erhältlich. Die Aktion endet am kommenden Freitag (24.1.) um 19 Uhr deutscher Zeit.

Zu den Highlights des Bundles gehören hervorragende und/oder beliebte Spiele. wie etwa Hollow Knight, Hacknet, Hand of Fate 2, The Gardens Between, Euro Truck Simulator 2 und Machinarium. Hier alle Spiele des Bundles im Überblick: