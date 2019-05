320 Euro gespart: Samsung Galaxy S10 mit 20 GB-Tarif

Auch 2019 stellen wir die aktuellen Top-Modelle von Huawei, Samsung und Apple in unserem Smartphonekamera-Vergleichstest auf die Probe: Was haben das Huawei P30 Pro, das Samsung Galaxy S10+ und das iPhone XS Max in Sachen Fotografie so auf dem Kasten? Um das herauszufinden, haben wir Aufnahmen am Tegernsee und in München gemacht und bewerten sie in diesem Video.