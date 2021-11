René Resch

Das Zenbook 13 OLED von Asus erhalten Sie aktuell bei Media Markt & Saturn in verschiedenen Bundle-Deals zum Top-Preis.

Vergrößern 32 Prozent günstiger: Asus Zenbook 13 OLED zum Deal-Preis bei Media Markt & Saturn © Media Markt / Saturn / Asus

Bei Media Markt und Saturn läuft aktuell der Cyber Monday. Hier erwarten Sie bis zum Montag, dem 29. November 2021 um 23:59 Uhr haufenweise Top-Deals wie etwa TVs, Smartphones, Notebooks, SSDs, tragbare Festplatten, Drohnen und mehr zu absoluten Schnäppchenpreisen.

Aktuell bieten die Elektrofachhändler das Asus Zenbook 13 OLED in der Ausführung UX325EA-KG327T mit 13,3-Zoll-Display, Full-HD-Auflösung, Intel Core i5-1135G7-Prozessor mit 8 Kernen und bis zu 4,2 GHz, Intel-XE-Grafik, 16 GB Arbeitsspeicher und 512 GB Speicherplatz im Bundle mit McAfee LiveSafe oder dem Startklar-Service von Media Markt & Saturn für nur 668,99 Euro - Sie sparen bis zu 32 Prozent.

Asus Zenbook 13 OLED © Asus Asus Zenbook 13 OLED (UX325EA-KG327T), Notebook mit 13,3-Zoll-Display, Core-i5-Prozessor, 16 GB RAM, 512 GB SSD, Intel Iris Xᵉ Graphics in Pine Grey. Inklusive McAfee Livesafer oder dem Startklar-Service von Media Markt & Saturn für nur 668,99 Euro Deal-Preis: 668,99 statt 988,95 Euro bei Media Markt - Saturn Um zu den Bundle-Deals zu gelangen, scrollen Sie auf der Produkt-Seite etwas nach unten. Dort können Sie sich dann für eines der entsprechenden Bundles entscheiden.



Dass es sich hierbei um starke Deals handelt, verrät auch der Blick in den PC-WELT-Preisvergleich. Die Asus Zenbook 13 OLED in dieser Ausführung gibt es bei keinem anderen Händler so günstig.

Zum Cyber Monday können Sie Ihre Einkäufe bei Media Markt und Saturn ab einem Warenwert von 100 Euro zudem mit 0 Prozent finanzieren - bei Laufzeiten bis zu 36 Monaten. Zudem erhalten Sie Ihre Waren ab einem Bestellwert von 59 Euro, kostenlos geliefert.

