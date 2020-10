30 Prozent Rabatt: Eufy-Saugroboter für Prime-Kunden

Hans-Christian Dirscherl

Anker verkauft zum Amazon-Prime-Day ausgewählte Saugroboter mit einem deutlichen Preisabschlag von rund 30 Prozent. Wir stellen die Saugroboterschnäppchen vor.

Der Eufy Robovac 30C ist ein Saugroboter, der genau das macht, was er soll: Er hält den Fußboden sauber. Dabei reinigt er ganz nach Wunsch den gesamten Raum oder nur eine bestimmte Stelle. Wenn es einmal ganz flott gehen soll, können Sie auch den Schnellreinigungsmodus nutzen.

Sie können den Saugroboter sogar per App bedienen und den Roboter per Fernzugriff schnell noch auf Reinigungstour schicken, wenn sich zu Hause plötzlich unerwarteter Besuch angekündigt hat und Sie noch in der Arbeit sind. Außerdem können Sie den Roboter regelmäßig zu festgelegten Zeiten reinigen lassen. Der Clou: Durch Sprachbefehle an Alexa oder Google Assistant können Sie den Roboter ebenfalls steuern. Mit den mitgelieferten Abgrenzungsstreifen sperren Sie Bereiche der Wohnung, die der Roboter nicht reinigen soll. Zum Beispiel, weil dort Kinderspielzeug herumliegt.

Prime-Kunden können den Robovac 30C jetzt für 174,99 Euro statt für 249,99 Euro kaufen.

Der Eufy RoboVac G10 ist eine Kombination aus Saug- und Wischroboter. Prime-Kunden bekommen diesen Hybrid-Roboter bis heute 23.59 Uhr für 199,99 Euro statt 269,99 Euro.



Der Eufy RoboVac L70 ist ebenfalls ein Saug- und Wischroboter, er besitzt aber anders als die beiden oben genannten Modelle auch einen Lidar. Somit reinigt er deutlich schneller, wie auch unser Test zeigte . Der Roboter hat zudem ein schickes Metall-Design, allerdings zeigt der Roboter Schwächen bei hohen Teppichen. Sie bekommen den eufy RoboVac L70 als Prime-Kunde nur noch heute für 349,99 Euro statt 499,99 Euro.



